Virus West Nile, il Lazio piange la quinta vittima: aveva 77enne

Un altro nome si aggiunge alla triste lista delle vittime del virus West Nile nel Lazio. A perdere la vita, stavolta, è stato un uomo di 77 anni, deceduto presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio.

Soffriva di patologie croniche pregresse, che hanno probabilmente aggravato gli effetti della malattia. A dare notizia del decesso è stata la Regione Lazio, che segue con preoccupazione l’evolversi della situazione sanitaria.

È la quinta vittima nel giro di due settimane. Solo pochi giorni prima, sabato 2 agosto, era morta una donna di 93 anni all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Originaria di Cisterna di Latina, la donna era stata prima ricoverata all’ospedale San Paolo di Velletri, poi trasferita nella struttura di via Portuense per il peggioramento delle sue condizioni.

Il 29 luglio, un uomo di 86 anni aveva perso la vita al Goretti di Latina. Anche lui, già affetto da diverse patologie, era stato tra i primi casi confermati del virus in questa nuova ondata.

Ancora prima, lunedì 28 luglio, sempre allo Spallanzani, era spirato un 77enne di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. L’uomo, considerato fragile, si era contagiato dopo un soggiorno a Baia Domizia, in Campania.

Il primo decesso registrato, invece, risale al 20 luglio: una donna di 82 anni residente a Nerola, ricoverata all’ospedale di Fondi, non ce l’aveva fatta dopo giorni di lotta contro il virus.

Le autorità sanitarie regionali assicurano che il monitoraggio prosegue e che è attivo un piano di sorveglianza, mentre i Comuni coinvolti intensificano gli interventi di bonifica.

