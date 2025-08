Virus West Nile, quarta vittima nel Lazio, morta 93enne

Una donna di 93 anni è morta allo Spallanzani di Roma a causa del virus della West Nile. La paziente, originaria di Cisterna di Latina, era stata ricoverata al San Paolo di Velletri da dove è stata successivamente trasferita allo Spallanzani di Roma. È il quarto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio.

Nella giornata di ieri la Regione aveva riferito di dodici nuove positività al virus West Nile, 9 delle quali hanno sintomi con febbre, mentre tre casi hanno riscontrato la sindrome neurologica.

A certificarlo le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” – Irrcs di Roma. Nuovi casi, aveva indicato, che sono stati rilevati nella provincia di Latina, in particolare ad Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.