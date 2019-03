Volley Scuola – Trofeo Acea: le qualificate agli Ottavi

Si è conclusa la fase a gironi del 26° Volley Scuola – Trofeo Acea, il torneo di pallavolo dedicato agli istituti superiori di Roma e provincia organizzato dalla FIPAV Lazio che vede il sostegno istituzionale di MIUR, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, CONI e Comitato Paralimpico.

Da lunedì 1 aprile 2019 inizierà la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale nella formula di andata e ritorno per le categorie Open (quella in cui non c’è limite all’impiego di atleti tesserati) e Junior (massimo 2 atleti tesserati in lista) maschili e femminili.

Agli Ottavi ci sono le tre scuole vincitrici nel Volley Scuola 2018. Il Pacinotti-Archimede, campione sia nell’Open M e che in quello F, è pronto a difendere i due titoli a partire dalle sfide contro Il Benedetto Da Norcia (nel femminile) e il liceo Sportivo Spallanzani (nel maschile). Nella categoria Junior è ancora presente il Giordano Bruno che nel 2018 trionfò in finale battendo il Vivona; la scuola del III Municipio di Roma nel primo turno a eliminazione diretta affronterà il Montessori.

Va annoverato tra i favoriti, in virtù del successo nella passata edizione, il Virgilio che per accedere ai quarti di finale dello Junior maschile dovrà battere il Liceo Farnesina. Una curiosità: il Via Silvestri (ex Malpighi) del prof. Dino Candela, la scuola più titolata nel torneo con ben 10 vittorie in 25 edizioni, è l’unico istituto in corsa per la vittoria di tutte e 4 le categorie, a dimostrazione di una tradizione che si rinnova e che guarda al futuro con grandissimo ottimismo.

Il Calendario completo degli ottavi di finale

Open femminile

LSS Nomentano – IIS Margherita Hack (and. 4/04 – rit. 12/04

LC Plauto – Chris Cappell College (and. 5/04 – rit. 8/04

LC S. Democrito – Galileo Galilei Civitavecchia (and. 3/04 – rit. 10/04)

L. Cicerone Frascati – LSP B. Russell (and. 2/04 – rit. 9/04)

LS B. Touschek – L V. Volterra (and. 5/04 – rit. 10/04)

L. Farnesina – IIS Via Silvestri (and. 2/04 – rit. 10/04)

LC L. Manara – LC T. Mamiani (and. 1/04 – rit. 9/04)

IIS Pacinotti-Archimede – LC B. Da Norcia (and. 3/04 – rit. 12/04)

Open maschile

Charles Darwin – L G. Vailati (and. 4/04 – rit. 8/04)

L V. Volterra – LSS Tullio Levi Civita (and. 3/04 – rit. 8/04)

LC T. Mamiani – LS F. D’Assisi (and. 2/04 – rit. 9/04)

LSS Nomentano – IIS Margherita Hack (and. 4/04 – rit. 12/04)

IIS Pacinotti-Archimede – LS Sportivo Spallanzani (and. 3/04 – rit. 10/04)

LS G. B. Morgagni – LSS A. Labriola (and. 3/04 – rit. 10/04)

IIS Via Silvestri – L E.Q. Visconti (and. 1/04 – rit. 8/04)

LS J.F. Kennedy – IIS T. Salvini (and. 8/04 – rit. 10/04)

Junior femminile

IISS Di Vittorio Lattanzio – IIS R. Livatino (and. 5/04 – rit. 8/04)

Ist. Villa Sora – IIS Gramsci (and. 2/04 – rit. 9/04)

IIS Via Silvestri – ISIS G. Di Vittorio (and. 5/04 – rit. 11/04)

LC Convitto Naz. Vittorio Emanuele II – ITCG Matteucci (and. 5/04 – rit. 12/04)

IIS L. Pirelli – ITC L. L. Radice (and. 1/04 – rit. 11/04)

Ist. G. Bruno – LS M. Montessori (and. 3/04 – rit. 9/04)

ITAS G. Garibaldi – ISS De Amicis – Cattaneo (and. 1/04 – rit. 8/04)

LC F. Vivona – IIS T. Salvini (and. 4/04 – rit. 10/04)

Junior maschile

IIS Ferrari Hertz – IST. M. Buonarroti (and. 1/04 – rit. 11/04)

ITCG Matteucci – ITTS A. Volta (and. 2/04 – rit. 8/04)

LC F. Vivona – LC S. Democrito (and. 4/04 – rit. 9/04)

ITAS G. Garibaldi – IIS Copernico Pomezia (and. 1/04 – rit. 10/04)

LC Virgilio – L. Farnesina (and. 3/04 – rit. 8/04)

ISS Di Vittorio Lattanzio – ITC L L. Radice (and. 5/04 – rit. 11/04)

IIS Via Silvestri – LS I. Vian (and. 5/04 – rit. 9/04)

IIS T. Salvini A – IIS T. Salvini B (and. 2/04 – rit. 9/04)