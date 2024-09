Weekend di corse a Capannelle: sabato 14 trotto, domenica 15 galoppo con il Premio Archidamia. Primo sabato di settembre di trotto all’Ippodromo Capannelle all’insegna dell’incertezza. Sono tante, infatti le corse equilibrate. Il “centrale”, collocato in corrispondenza della sesta corsa, Premio Ostia, propone un bel miglio per velocisti di categoria Cd che potrebbe anche risolversi in un match tra Doge Ferm e Doc Indal, sebbene sia Drago Mac che Dreaming Of You abbiano tutte le carte in regola per cercare di inserirsi nella lotta per le piazze migliori. L’altra prova di qualità è la terza corsa, il Premio Nettuno, riservata ai quattro anni vincitori fino a 45mila euro in carriera, tra i quali potrebbe far bene Elohim di Venere, ma anche il ritrovato Enchanté Bigi.

Cinque debuttanti nel Premio Anzio:

Pari dotazione per la prova di apertura riservata alle femmine di due anni, il Premio Anzio, con ben cinque debuttanti e proprio tra questi potrebbe nascondersi l’elemento migliore. Gabriela e Gea Sl le maggiori indiziate per il successo finale. Punti di riferimento della giornata per gli amanti dei multipli potrebbero essere Flamingo Ral, alla seconda corsa, il Premio Lavinio riservato ai gentlemen; Ferula Col nel Premio Sabaudia (quarta corsa) ed Eclipse Falu alla quinta, il Premio Lido dei Pini. La classe di Zaffiro Top potrebbe chiudere il cerchio alla settima corsa, Premio Torre Astura. Tra i drivers osservati speciali Enrico Bellei e Antonio Simioli, in grado di puntare al successo in diverse corse.

Domenica di galoppo:

Programma invitante il pomeriggio di domenica: sette corse, quattro condizionate di valore, una maiden e due nutriti handicap che saranno seconda tris e TQQ. Sei volte si correrà sulla pista grande in erba con la durissima dirittura di 850 metri, mentre la settima sarà disputata sulla pista all weather; quanto alle distanze, si andrà dai 1400 ai 2000 metri. Ben due prove di rango per le femmine, a cominciare dal Premio Archidamia (seconda corsa alle ore 15.30 ), stupenda gara di preparazione al Lydia Tesio di fine ottobre e anche al Verziere Cirla, sui 2000 metri per cavalle di tre anni e oltre. All’invito del programmatore hanno risposto in sette e di nobilissimo rango: riappare la laureata delle Oaks, Tomiko, cui chiaramente saranno rivolte tutte le attenzioni. Contro la pattern winner ecco Incantatrice, stupenda nella scorsa stagione, Nayeli, che vinse il Roma Vecchia ed è al rientro da fine aprile, The Dams e la formidabile Zittella.

Premio Macrina d’Alba:

Il Premio Macrina d’Alba è la seconda prova di rilievo, terza corsa di giornata alle ore 16.10, sul miglio per femmine di tre anni. Al via 8 pretendenti al successo, tra cui la laureata primaverile del Regina Elena, Beenham, ma tutte le altre saranno pronte a farle lo sgambetto, da Grand Saxon a Bonnie in Love e Blast Exit, senza dimenticare la dormelliana Bresciana. Altra condizionata, prima corsa di giornata alle ore 15,00, è per i maschi di tre anni sul miglio: in sette con ambizioni importanti con Mr Darcy e Interstellar capofila, ma meritano attenzione Majin Bu, Ilovemyjob, Super Matteo, Blackchester e Fly by Fly a garantire corsa di alto contenuto qualitativo e tecnico.

Ultima condizionata:

Ultima condizionata di giornata sarà la quarta corsa, in programma alle ore 16.45, il Premio Tissot, sui 2000 per anziani. Sei cavalli nelle gabbie tra cui il fantastico Flag’s Up, Angel’s Trumpet, Friedrich, Budrio, Autre Etape e Ivanowitch. La maiden del giorno sarà la sesta corsa alle 17.55 sui 2000 metri, mentre la quinta corsa, premio Piazza Bainsizza, alle ore 17.20, sui 1400 in all weather per tre anni e oltre con 13 cavalli al via, sarà perizia scelta come seconda tris. Per chiudere in bellezza questo emozionante pomeriggio di galoppo, il Premio Denel, settima corsa alle ore 18.35, sul miglio per tre anni, sarà anche TQQ. 12 i protagonisti al via, con binocoli puntati su Charlie’s Jamboree, Conte Duval, Royal Status, Final Credit e Faroujah.

