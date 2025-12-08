Zelensky martedì 9 dicembre a Roma: divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Roma si prepara ad accogliere il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in visita di Stato dalla sera di lunedì 8 dicembre fino a martedì 9 dicembre.

Per garantire la sicurezza del capo di Stato, la Polizia Locale ha predisposto una serie di divieti di sosta in alcune vie del centro.

Le restrizioni riguarderanno:

via Gerolamo Frescobaldi , da via Pietro Raimondi a via Saverio Mercadante;

via Pietro Raimondi , da via Pinciana a via Gerolamo Frescobaldi;

via Pergolesi , da via Saverio Mercadante a via Pietro Raimondi;

via Saverio Mercadante.

Saranno esclusi dai divieti i veicoli a targa diplomatica, militari e delle Forze dell’Ordine, ma interessati saranno motoveicoli, ciclomotori e eventuali postazioni taxi.

I cittadini e i pendolari sono invitati a prestare attenzione e a pianificare eventuali percorsi alternativi durante il transito del corteo ufficiale.

Per aggiornamenti visita la pagina dedicata di Roma Servizi per la Mobilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.