21 giugno, con la Festa della Musica “Vivi la vita” 

Torna per la XXIX edizione la Festa della Musica, ideata in Francia nel 1982 e ben presto dilagata in centinaia di città europee piccole e grandi, coinvolgendo musicisti professionisti e dilettanti in una giornata di cultura e di integrazione.

A Roma sono previste centinaia di iniziative, nei luoghi deputati della cultura – istituzioni musicali, Accademie di cultura, case discografiche, riviste, scuole di musica – e nelle piazze di tutti i Municipi, nelle Biblioteche, nelle chiese, nei musei, nei centri culturali, nei cortili dei palazzi, nei parchi e ovunque ci sia uno spazio disponibile.

Tutti gli eventi sono gratuiti, toccano tutti i generi musicali e tutti i musicisti possono proporre la loro musica.

La Festa della Musica a Roma