25 novembre contro la violenza sulle donne, eventi in tutta Roma

In occasione del 25 novembre 2022 Roma Capitale ha organizzato una serie di eventi, distribuiti anche in più giorni, per riflettere sul diffuso e odioso fenomeno della violenza maschile contro le donne e gli strumenti necessari e adeguati per contrastarlo e superarlo.

Dibattiti, mostre, spettacoli animeranno i diversi territori costituendo il calendario condiviso, nato grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Pari Opportunità e tutti i Municipi di Roma Capitale.

Centrale il momento di riflessione nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, nella mattinata del 25 novembre 2022, quando esperti ed esperte si confronteranno in tre tavole rotonde dedicate alle istituzioni, al mondo dell’impresa e ai media per ragionare su come ciascuna parte può contribuire al superamento del fenomeno e il sostegno alle donne che ne sono vittima.

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

