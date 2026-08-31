31 agosto, Giornata della lingua romena
S. E. Gabriela Dancău, ambasciatrice della Romania in Italia: "Parlare e leggere correttamente nella propria lingua madre è un esercizio di dignità per ogni rumeno"
Il 31 agosto, si celebra la Giornata della lingua romena. In questa occasione, S. E. Gabriela Dancău, ambasciatrice della Romania in Italia ha sottolineato che questa giornata riveste un profondo significato spirituale e identitario per tutti i romeni, ovunque si trovino, richiamando le parole di Mihai Eminescu: ” Solo nella sua lingua l’uomo percepisce pienamente il suo cuore “.
L’ambasciatrice ha esortato i rumeni a rendere omaggio alla lingua romena non solo nella Giornata della Lingua, ma ogni giorno, parlando, leggendo e scrivendo nella propria lingua madre e trasmettendola ai figli come parte naturale del patrimonio familiare e nazionale. “Parlare e leggere correttamente nella propria lingua madre è un esercizio di dignità per ogni rumeno “, ha sottolineato Gabriela Dancău.
La massima istituzione romena in Italia ha ricordato le priorità dell’Ambasciata nel campo della promozione della lingua rumena: i corsi di lingua, cultura e civiltà rumena, tenuti in 14 regioni d’Italia e frequentati da circa 4.000 studenti, nonché le lezioni di lingua rumena presso prestigiose università, come quelle di Napoli, Padova, Pisa, Roma, Torino e Udine.
L’Ambasciata ha inoltre lanciato, in collaborazione con Radio Romania Actualități, il programma audio “Storie del venerdì sera”, un podcast dedicato ai bambini rumeni in Italia, Malta e San Marino.
L’ambasciatrice Gabriela Dancău ha ringraziato gli insegnanti di lingua rumena, i sacerdoti, i media rumeni e le associazioni della diaspora che contribuiscono alla conservazione e alla promozione della lingua rumena, unendo i rumeni attorno alla parola e alla cultura.
Il messaggio si è concluso con un pensiero di gratitudine e apprezzamento. “Buon compleanno alla lingua rumena e a chi la parla! Buon compleanno a voi, che la parlate, la amate e la mantenete viva!”.
Fervidi auguri anche dalla nostra redazione.
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