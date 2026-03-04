4 marzo – Giornata Mondiale dell’Obesità

Oggi, 4 marzo 2026, si celebra la Giornata Mondiale dell’Obesità, promossa dalla World Obesity Federation, che quest’anno lancia il messaggio “8 miliardi di ragioni per agire contro l’obesità”, richiamando governi e società civile a un impegno concreto e strutturale.

L’obesità rappresenta una delle principali sfide sanitarie globali ed è sempre più evidente che non si tratta solo di una questione individuale, ma di un fenomeno legato a fattori sociali, economici e ambientali: povertà, difficoltà di accesso a cibo sano, sedentarietà, urbanizzazione carente di spazi verdi, mancanza di educazione alimentare e crescente isolamento sociale.

In Italia, il 1° ottobre 2025, è stata approvata la Legge n. 149/2025, prima normativa al mondo a riconoscere l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Un passaggio storico che supera definitivamente lo stigma e introduce un approccio strutturato alla prevenzione e alla cura.

I dati ESPAD Italia 2024 confermano l’urgenza di intervenire: circa 1 studente su 6 nelle scuole secondarie di II grado è in sovrappeso. Un dato che si inserisce in un quadro più ampio e preoccupante, già evidenziato da Ecoitaliasolidale il 15 marzo dello scorso anno, in occasione della Giornata sui Disturbi del Comportamento Alimentare: viviamo in un paradosso globale in cui convivono fame, malnutrizione, obesità e disturbi alimentari, fenomeni apparentemente opposti ma accomunati da profonde fragilità culturali e sociali.

Sempre più giovani, anche tra gli 11 e i 13 anni, manifestano problematiche legate al rapporto con il cibo, influenzati da modelli estetici distorti, pressioni sociali e uso eccessivo dei social media. Parallelamente cresce il sovrappeso infantile, segnale di stili di vita sedentari e scarsa educazione nutrizionale.

“Per questo – dichiara Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale – riteniamo indispensabile introdurre in modo strutturale e obbligatorio l’educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado, integrandola con l’educazione ambientale. È necessario insegnare fin da piccoli il valore di una corretta alimentazione, della stagionalità, della qualità dei prodotti e del legame tra salute e sostenibilità.”

Accanto all’educazione alimentare, Ecoitaliasolidale propone una maggiore attenzione e un potenziamento concreto delle attività sportive scolastiche, ampliando le ore dedicate all’educazione fisica e promuovendo progetti che incentivino il movimento quotidiano. Lo sport non rappresenta solo uno strumento di prevenzione dell’obesità, ma anche un presidio educativo fondamentale per il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la crescita equilibrata dei ragazzi.

“La prevenzione – conclude Benvenuti – non può limitarsi alle campagne informative. Serve un investimento stabile nella scuola, che è il primo luogo in cui si formano consapevolezza, responsabilità e stili di vita. Educazione alimentare e attività sportiva devono diventare pilastri centrali di una strategia nazionale per la salute pubblica.”

La Giornata Mondiale dell’Obesità sia dunque un punto di partenza per rafforzare politiche integrate che mettano al centro i giovani, la prevenzione, la salute e la sostenibilità ambientale, nella consapevolezza che il benessere delle persone e quello del pianeta sono profondamente connessi.

