4 posti da Ambientalisti per un anno in Legambiente Lazio, con il progetto di Servizio Civile “Ambiente e SOStenibilità 2025”

Pubblicato il bando nazionale di Servizio Civile Universale: 4 posti a disposizione per ambientalisti, verso un anno di impegno civico nella sede di Legambiente Lazio a Roma, in Via Firenze 43, nell’ambito del progetto “Ambiente e SOStenibilità 2025”.

L’opportunità si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni che passeranno un anno tra le campagne, le analisi scientifiche e i dossier dell’associazione ambientalista più diffusa del Lazio.

L’impegno di 12 mesi in 5 giorni a settimana, prevede un rimborso di 507,30 € mensili. Il progetto prevede anche 36 ore di formazione generale, 78 di formazione specifica e la possibilità, per chi abbia svolto l’anno di servizio, del 15% di posti riservati nei concorsi pubblici.

La scadenza per la presentazione delle domande sarà il 18 febbraio alle ore 14. Per candidarsi, ragazze e ragazzi potranno accedere con SPID al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/, cercare il progetto “Ambiente e SOStenibilità 2025″ e scegliere la sede operativa di Legambiente Lazio.

Per ogni ulteriore informazione si potranno contattare gli uffici dell’associazione per tel allo 0685358051 o per email a posta@legambientelazio.it.

