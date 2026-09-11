Il Teatro degli Audaci apre il sipario alla quattordicesima stagione ricca di sorprese e tanto divertimento

“Il teatro e l’arte sono vivi” questo lo slogan della quattordicesima stagione del Teatro degli Audaci!

Anche quest’anno il 12 settembre alle ore 19:30 il nostro direttore artistico Flavio De Paola aprirà la conferenza stampa annunciando una strepitosa stagione ricca di sorprese e tanto divertimento!

Molti saranno gli ospiti presenti in sala e sul palcoscenico, tra cui Enzo Casertano, Alessandra Merico, Walter Nudo, Alessandro Casola, Antonio Friello, Danila Stalteri e tanti altri!

Anche quest’anno la Compagnia degli Audaci ci regalerà divertentissimi spettacoli ma ci farà anche riflettere con la messa in scena del capolavoro di Alessandro Baricco “Novecento”, il one man show con Flavio De Paola per la regia di Pablo Maximo Taddei, per poi proseguire dall’ 11 febbraio 2027 con l’esilarante commedia de “L’ispettore Drake e il delitto perfeto”, per continuare dal 4 marzo 2027 con il grande cult “Rumori fuori scena”, e stupirci con una nuovissima commedia “53 domeniche” di Cesc Gay per la regia di Flavio De Paola. E non finisce qui… rullo di tamburi per lo spettacolo di Capodanno! A partire dal 26 dicembre sarà in scena “Il Rompiballe” di Francis Veber per la regia di Flavio De Paola con Flavio De Paola, Ilario Crudetti, Serena Renzi ed Emiliano Ottaviani.

Presenterà la serata, come sempre, il nostro amato Direttore artistico dove si susseguiranno, sul palcoscenico, in ordine cronologico gli spettacoli e i loro protagonisti di questa strepitosa stagione!

Ma le sorprese di certo non finiscono qui… per inaugurare e festeggiare il quattordicesimo anno un brindisi finale con degustazione insieme a tutti gli attori presenti!

Link utili

http://www.teatrodegliaudaci.it/

http://www.teatrodegliaudaci.it/app Info e prenotazioni

06 9437 6057

333/2403211

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