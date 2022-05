“A 6 zampe nel parco” il 2 giugno 2022 a Tor Tre Teste

Domenica 2 giugno 2022 presso Il Giardino dei Demar in via Campari 263 a Tor Tre Teste (dopo i due anni di sospensione a causa Covid) torna “A 6 Zampe nel Parco”, la tradizionale sfilata di cani di razza e fantasia a scopo *benefico, giunta alla sua ventesima edizione.

L’iniziativa è organizzata dal 2001 dall’associazione Amici del Parco, da il Miniparco Giochi Il Giardino dei Demar e dall’associazione A.I.D.A. & A. Onlus.

Finalmente si tornerà a celebrare nel quartiere l’amore tra uomini e amici degli uomini.

Come sempre, senza avere le pretese delle sfilate “agonistiche”, si potranno trascorrere un paio di ore insieme anche per ritrovare quel sano gusto di passare del tempo in compagnia (ammirando i nostri cari cani) dopo questa lunghissima e dolorosa pausa forzata dalla socialità.

IL PROGRAMMA:

ore 17 Iscrizioni ai concorsi (*6 euro per il Concorso di Bellezza; gratuita per il Concorso fotografico);

ore 18 Sfilata dei cani fantasia e di razza;

ore 19 Premiazioni.

GLI SPONSOR

In questi giorni stiamo raccogliendo le adesioni. Gli imprenditori che vogliono supportare l’iniziativa possono contattare il 338848709 (anche whatsapp).

BENEFICENZA

*I fondi raccolti con le iscrizioni verranno devoluti per le attività istituzionali dell’A.I.D.A. & A. Onlus (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente). Saranno distribuite informazioni utili sul mondo animale.

All’associazione AIDA & A Onlus, che da anni si occupa di animali e ambiente, è possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef apponendo la propria firma e scrivendo il codice 9 0 0 2 5 4 7 0 9 4 0 nel riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” che figura sui modelli di dichiarazione dei redditi.

Chi desidera contattare l’associazione può chiamare il 3477169048, scrivere alla mail: info@aidaea.it e visitare il sito www.aidaea.it

L’A.I.D.A.&A. O.N.L.U.S. – Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente è una Associazione senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore.

L’Associazione, in conformità a quanto disposto dalla Legge, si prefigge di perseguire la protezione degli animali e la prevenzione e repressione del loro maltrattamento, nonché la tutela dell’ambiente naturale.

Per sostenere ’A.I.D.A.&A. O.N.L.U.S