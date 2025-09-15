A rischio il Centro Direzionale a Stazione Tiburtina

La realizzazione del Centro Direzionale della Stazione Tiburtina sembra allontanarsi, o almeno così sembra dopo la conclusione della conferenza di servizi dedicata all’analisi del progetto.

La proposta di variante urbanistica avanzata da RFI – che prevedeva la creazione di una sua nuova sede nonché la costruzione di grattacieli, alberghi ed attività commerciali, nonché un parco ed un collegamento pedonale per collegare la nuova area alla Stazione Tiburtina – ha avuto un momento di stop, grazie anche al parere negativo della direzione tecnica del IV Municipio, che in sede di conferenza di servizi ha riscontrato 11 elementi di criticità. Nello specifico, tra le motivazioni più rilevanti gli uffici municipali evidenziano una mancata analisi approfondita della viabilità, una mancata correlazione coi progetti attualmente previsti (stadio AS Roma, Technopole, studentato) e la mancanza di un piano complessivo per la mobilità sul territorio, nonché una mancanza del calcolo sulle dotazioni dei parcheggi, con la previsione di un numero di posti di molto inferiore a quelli realmente necessari

Per il Comitato “Pietralata Verde e Pubblica” contrario all’attuazione del progetto, le proposte presentate da RFI: “risultano essere tanto lacunose quanto decontestualizzate da una valutazione complessiva che prenda in considerazione tutti i progetti previsti sull’area, di cui sono oltretutto ampiamente a conoscenza tutti i soggetti coinvolti, viziando di fatto anche il procedimento in corso”

Anche Città Metropolitana ha espresso i suoi dubbi: “l’intervento in oggetto presenta aspetti di non coerenza con le direttive e prescrizioni del PTPG” (il piano territoriale provinciale generale), chiedendo così che il progetto sia effettivamente supportato da documentazione che attesti un’integrazione efficiente e non peggiorativa sul territorio .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.