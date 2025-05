Accise su benzina e gasolio: scattano i controlli della Guardia di Finanza

Mentre gli automobilisti fanno i conti ogni giorno con i continui saliscendi dei prezzi alla pompa, la Guardia di Finanza ha deciso di vederci chiaro.

Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 15 maggio, del decreto interministeriale che ha modificato le accise – con una riduzione di 1,50 centesimi sulla benzina e un pari aumento sul gasolio – è scattato un piano di controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale.

La direttiva arriva direttamente dal Comando Generale del Corpo, che ha attivato oltre 660 Reparti operativi su scala nazionale, con il supporto dei Reparti Speciali.

Obiettivo? Scovare chi approfitta del cambiamento normativo per mettere in atto manovre speculative o scarsa trasparenza nei prezzi.

Nel biennio 2023-2024, le Fiamme Gialle hanno già effettuato oltre 20.000 controlli sul settore carburanti, contestando 9.728 violazioni.

Numeri che fanno riflettere: tra queste, più di 2.400 riguardano la mancata esposizione o difformità tra i prezzi indicati e quelli praticati, mentre oltre 7.300 violazioni sono legate all’omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, obbligatoria per legge.

Ma i controlli non si fermano qui. I militari analizzano anche il funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e il rispetto degli obblighi fiscali, seguendo il filo della filiera fino alla radice, in cerca di fornitori e distributori scorretti.

Il nuovo assetto delle accise – pensato per bilanciare il costo tra benzina e gasolio – sta provocando effetti tangibili sul mercato.

E proprio per questo, la trasparenza diventa un elemento essenziale per tutelare i consumatori e garantire una concorrenza leale tra operatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.