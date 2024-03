Acea Run Rome The Marathon con quattro record

Acea Run Rome The Marathon, la grande maratona che si correrà a Roma domenica 17 marzo 2024 è l’evento di massa più grande più partecipato in assoluto in qualsiasi disciplina sportiva in Italia.

Una gara dai grandi numeri, il più partecipato attivamente, non come semplici spettatori. C’è da correre la distanza olimpica da 42,195km, sulle strade di Roma al via oltre 19mila iscritti alla sola maratona e un totale di oltre 40mila persone che correranno anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri. Maratoneti da tutta Italia e da 110 nazioni del mondo che con i loro accompagnatori correranno e visiteranno Roma per più giorni generando un indotto economico di diverse decine di milioni di euro.

È la maratona dei quattro record: primato di iscritti per una maratona italiana, record di partecipanti stranieri, ben oltre i 10mila, il record di Pacer ufficiali gara, ben 200 di cui oltre 100 stranieri da 15 nazioni e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, che sono stati 5 a Roma e oltre 30 in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada compresi.

È organizzata per la quarta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, tante le novità in programma di una rassegna che sta riscuotendo grande successo internazionale e che proietta la maratona romana tra le più importanti del mondo.

La presentazione ufficiale è avvenuta nella spettacolarità e unicità dei Mercati di Traiano, presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Vicepresidente Vicario CONI Silvia Salis, il Presidente Fidal Stefano Mei, Diego Nepi, Amministratore Delegato Sport e Salute e Virman Cusenza, Direttore Comunicazione Acea.

Per gli organizzatori presenti Alessandro Giacomini Managing Director Infront Italy, Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio, Nicola Ferrante Presidente di Italia Marathon Club e Roberto Cianci Presidente Atielle. Presente anche Giampaolo Mattei Presidente Athletica Vaticana e Cristina De Luca Presidente del CSV Lazio.

Il Coordinamento generale dell’evento è a cura di Lorenzo Benfenati, Project Manager Acea Run Rome The Marathon e la direzione tecnica di Nicola Ferrante, mentre la testimonial di questa edizione 2024 è Franca Fiacconi, indimenticabile campionessa azzurra e vincitrice nel 1998 sia della maratona di Roma che della Maratona di New York, unica donna italiana a riuscire nell’impresa. Presente in conferenza e domenica al via anche il tre volte campione del mondo di ultramaratona Giorgio Calcaterra.

Ben 2500 saranno i volontari dell’Acea Run Rome The Marathon, la loro passione, l’entusiasmo, l’accoglienza che riserveranno a tutti i partecipanti, uniti alla grande professionalità, sarà il motore per questo grandissimo evento capitolino. Tante le Associazioni in campo coinvolte, come sempre presente anche il Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell’antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo. Al via anche i ‘Senatori’, soprannome da sempre per tutti gli atleti che sono stati finisher di tutte le 28 edizioni precedenti.

ROME RUNNING WEEK

Nasce Rome Running Week, ben nove giorni di attività, da sabato 9 marzo con il Get Ready fino a domenica notte 17 marzo con il Marathon Party. In mezzo mostre fotografiche, convegni, riunioni, conferenze stampa, la convenzione e l’apertura gratuita dei musei civici, la possibilità di visite guidate con il Touring Club Italiano, l’Expo Village con i tanti eventi sul palco, il Convegno con l’Università Sapienza, il Pasta Party il sabato e il Marathon Party finale la domenica sera.

PERCORSO VELOCE

È ancora nella memoria e nei brividi a fior di pelle di tutti l’entusiasmante partenza dell’edizione di marzo 2023 con l’emozionante passaggio delle Frecce Tricolore, grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare, mentre quest’anno i maratoneti potranno emozionarsi e gioire allo start che sarà fronte Colosseo, una partenza che non ha eguali al mondo. Anche l’arrivo sarà qualcosa di eccezionale, l’ultimo chilometro sarà sempre affiancando il Colosseo. Nel mezzo un percorso con decine di siti storici e culturali quali la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, il nuovo passaggio al Parco Stadio Olimpico, i tanti Lungotevere e la parte centrale con piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona, il Circo Massimo. Un percorso che sarà più veloce di sempre avendo eliminato la salita della Moschea che si trovava intorno al 30esimo chilometro.

LA STAFFETTA

Solidarietà è la parola chiave della staffetta Acea Run4Rome che è cresciuta tanto in questa edizione arrivando a includere nel progetto ben 25 Organizzazioni No Profit e circa 1000 squadre iscritte. Solidarietà, amicizia, benessere, spirito di squadra, libertà i principi di questo evento nell’evento che pone nelle quattro persone che compongono ogni squadra un grande senso etico e solidale.

La staffetta Acea Run4Rome che permette a neofiti, camminatori, sportivi in genere, di essere protagonisti. Iscriversi e partecipare significa sostenere le seguenti realtà e i loro progetti.

FUN RUN

Attese 20mila persone per la Stracittadina Fun Run, 5km nel percorso delle meraviglie sempre dai Fori Imperiali – Colosseo verso il Circo Massimo. Si partecipa in singoli ma anche con la propria famiglia, i bambini o gli amici, il passo è libero. Abbinata alla Fun Run una nuova edizione della stracanina, l’evento a 6 zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.

La Stracittadina Fun Run ha una forte anima solidale. Anche quest’anno fondamentale la partnership con CSV Lazio ETS Centro di Servizio per il Volontariato, che organizzerà una nuova edizione di “Insieme per il Bene Comune -Good Deeds Day”, la grande manifestazione che promuove la solidarietà, così come da sempre fa il volontariato: insieme e nell’interesse generale. Domenica 17 marzo un centinaio di associazioni accoglieranno al Circo Massimo i partecipanti alla corsa amatoriale all’arrivo dei 5km. Nel Villaggio di Insieme per il bene comune, i volontari arricchiranno la giornata con attività gratuite per grandi, bambini, ragazzi, amici a quattro zampe. Dalle ricostruzioni storiche ai laboratori; dai giochi alle iniziative culturali; dalle attività per gli amici pelosi ai controlli gratuiti per la salute. Dal palco l’intrattenimento musicale dei ragazzi di Quindieverse. Come tutti gli anni, molti runner corrono la Fun Run in modo solidale, supportando le associazioni presenti al Circo Massimo, che, grazie al programma di sostegno al volontariato di FunRun e CSV Lazio, possono investire parte del ricavato delle iscrizioni nelle loro progettualità.

SOSTENIBILITÁ

È iniziata la strada verso la Carbon Neutrality, dati alla mano Acea Run Rome The Marathon dopo solo tre anni di attività (prima edizione settembre 2021) è la prima maratona al mondo in quanto a sostenibilità ambientale. Lo dicono i numeri e gli attestati, lo dice la voglia di salvaguardare il pianeta terra pur in un evento di massa. La sfida alla sostenibilità lanciata nel 2021 ha già prodotto diversi traguardi, ma non tutti e, dunque, è necessario continuare a crederci e perseguire per step perché con grande senso di responsabilità si deve e si può ancora fare tanto. Gli organizzatori in collaborazione con il Sustainability Partner Circularity – Società Benefit operante nel mondo della Circular Economy – hanno programmato diverse iniziative per quest’edizione ormai alle porte e già anche per gli anni futuri. Nel 2021 è stata ottenuta l certificazione ISO 20121 “Sustainable event management”, rilasciata dall’Ente Certificatore Rina.

Tra i risultati ottenuti vi è la riduzione dello spreco alimentare, mobilità più sostenibile, riduzione delle emissioni di CO2, miglior gestione dei rifiuti e delle risorse, l’utilizzo di forniture da fonti rinnovabili e un lavoro di comunicazione volto a sensibilizzare gli atleti che ha previsto, ad esempio, la promozione di una mascotte simbolo della tutela della biodiversità e la collaterale presenza di un evento di plogging, per il recupero dei rifiuti urbani.

Acea Run Rome The Marathon è più leggera nell’impatto grazie ai suoi partner Circularity, zeroCO2, Banco Alimentare Roma, Rina e Plastic Free Odv Onlus.

PACER

Anche qui un record del mondo se volessimo sottolineare la grandezza e l’unicità del progetto. I numeri parlano chiaro: oltre 1500 richieste da tutto il mondo per candidarsi a diventare un Pacer ufficiale di Acea Run Rome The Marathon, circa 200 gli esperti runner selezionati, la squadra pacer più grande al mondo dove sono presidiate tutte le fasce di tempo tutte le quattro onde di partenza. Sostegno anche a chi farà la maratona a ritmo di cammino, presenti infatti anche i pacer fitwalking dalle 5h20 alle 6h30 oltre ai pacer che faranno quei ritmi ma in corsa. Anche in questo caso grande internazionalità perché oltre 100, dunque più del 50%, sono stranieri provenienti da 15 nazioni differenti. Il numero medio di maratone corse dai pacer è di 42 maratone ciascuno, messi tutti insieme i pacer hanno corso ben 8820 maratone. Federica Romano, responsabile del progetto, ha inoltre selezionato 15 ‘Buddy Pacer’, avviando praticamente altri 15 runner verso l’esperienza di questo servizio molto utile a tutti i maratoneti.

EXPO

Maratona che sarà già attiva dalla mattina di venerdì 15 marzo, per continuare tutto sabato 16, con l’apertura dell’Expo Village, la ‘casa’ di Acea Run Rome The Marathon, situato al Palazzo dei Congressi dell’Eur dove si calcola passeranno circa 70mila persone. Ben 4500mq di area espositiva, un numero record di espositori, oltre cento, e tra questi oltre il 20% internazionali. Due giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running, diverse attrazioni previste tra cui l’Area Kids a cuora di Oasi Park, area giochi con biliardini e dama, area ofod con Food Truck, Area Red Bull con Event car e diverse installazioni per intrattenimenti divertenti. Previste inoltre aree verdi all’interno del villaggio in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti e il Dipartimento Tutela Ambientale per la fornitura del verde.

L’Expo Village è aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del running. Previsto il nuovo Pasta Party il sabato sulla Terrazza del Palazzo dei Congressi.

CONVEGNO UNIVERSITÁ

Mercoledì 13 marzo presso l’Aula Magna del Centro di Servizi Sportivi SapienzaSport dell’Università Sapienza previsto un convegno moderato da Cristina Limatola Prorettrice Sport e Benessere Università Sapienza e dove parteciperanno la Rettrice Antonella Polimeni, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e Niccolò Mornati Summer Sports Director, Active Lifestyle and Business Development Infront.

Si parlerà di comunicazione di un grande evento con la Prof.ssa Barbara Mazza, di strategie di comunicazione e del successo della maratona di Roma con Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio. Step di avvicinamento e organizzazione con Lorenzo Benfenati Project Manager maratona e dell’incidenza socio economica di Acea Run Rome The Marathon con la Prof.ssa Maria Paola Faggiano.

Ancora sport e maratona con il nutrizionista Francesco Fagnani e allenamento con il coach Marco Caponeri, si proseguirà parlando di impatto ambientale con Alex Craig Sause di Infront Italy e con Pierfrancesco Latini Responsabile Risk Management, Compliance e Sostenibilità con titolo intervento: ‘Il legame identitario tra Acea e la Maratona, nel segno della sostenibilità’.

Alle ore 13 Sapienza Run, corsa di 3km aperta a tutti all’interno della Città Universitaria.

ATHLETICA VATICANA

In Expo Village presso lo stand dei Pacer di gara vi sarà una teca dove tutti i podisti potranno scrivere e lasciare un messaggio rispondendo a: ‘IL MIO CUORE CORRE PER…’. Tutti i pensieri dei podisti saranno portati alla Messa del Maratoneta, qui alcuni pensieri saranno letti e tutti saranno collocati davanti all’altare e benedetti.

La Messa del Maratoneta e dello Sportivo” è in programma per sabato 16 marzo ore 18 nella bellissima e antica Basilica di Santa Maria in Ara Coeli (Campidoglio) nel cuore di Roma. Al termine della Messa sarà recitata anche la “Preghiera del Maratoneta” – nel segno della Maratona come metafora della vita e dell’esperienza sportiva – e ci sarà la benedizione delle atlete e degli atleti e i tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo dello sport.

Presiederà la Celebrazione l’arcivescovo Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero della Santa Sede per la Cultura e l’Educazione al quale Papa Francesco ha affidato la cura dello sport.

TESTIMONE STAFFETTA

Saranno ben quattro le squadre di Athletica Vaticana che correranno la staffetta solidale Acea Run4Rome, avranno il nome di due encicliche “Laudato sì” e “Fratelli tutti” e di due esortazioni apostoliche “Evangelii gaudium” e “Laudate Deum” di Papa Francesco. Destinataria della raccolta fondi di questi quattro speciali team sarà la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Gli atleti di ogni squadra si passeranno e porteranno al traguardo un testimone color oro firmato da Papa Francesco con la scritta ‘Simul Currebant’ (Correvano insieme) un’espressione del Vangelo di Giovanni (capitolo 20.

COPPA DEGLI ULTIMI

Confermata anche per questa edizione della maratona la Coppa degli Ultimi che sarà destinata ad un’atleta che testimonia valori fondamentali come inclusione, solidarietà, resilienza e speranza, protagonista dell’esperienza di rinascita personale anche attraverso lo sport.

La Coppa degli Ultimi 2024 – realizzata dall’artista romana Barbara Salvucci – ha richiami alla storia e alla memoria, esprime resilienza e speranza con la capacità di rinascere e ripartire sempre.

