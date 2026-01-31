Acilia Sud, Parco Arcobaleno: rami caduti e incuria. Ecoitaliasolidale: “serve manutenzione subito”

Il parco di via Umberto Lilloni, nel Municipio X, torna sotto i riflettori per una situazione che, secondo le associazioni ambientaliste, non può più essere ignorata.

A sollevare il caso è Ecoitaliasolidale, che in una nota durissima denuncia lo stato di abbandono dell’area verde e l’inefficacia degli interventi di manutenzione ordinaria.

Alberi instabili e rami caduti: «Rischio concreto per i cittadini»

Il primo allarme riguarda la sicurezza delle alberature. La mancata potatura ciclica avrebbe reso numerosi alberi instabili, esponendoli al rischio di cedimenti.

Le recenti piogge e le raffiche di vento hanno già fatto il resto: rami di grandi dimensioni si sono staccati, finendo al suolo proprio nelle zone più frequentate del parco.

Un pericolo che, secondo l’associazione, non è affatto teorico ma potenzialmente grave, soprattutto in un’area frequentata quotidianamente da famiglie e bambini.

Rifiuti e degrado: «Pulizia discontinua»

Accanto al tema della sicurezza, Ecoitaliasolidale segnala una gestione del decoro urbano a intermittenza. Nel parco, denunciano i volontari, i rifiuti restano spesso a terra per giorni, alimentando una sensazione di incuria e abbandono che scoraggia la frequentazione e favorisce il degrado.

Una situazione che, secondo l’associazione, è il sintomo di un ciclo di pulizia insufficiente e poco programmato.

Giochi per bambini sotto alberi pericolanti

Particolarmente preoccupante, secondo Ecoitaliasolidale, è la condizione dell’area giochi.

Le strutture dedicate ai più piccoli sarebbero circondate da alberi definiti “pericolanti”, una combinazione ritenuta incompatibile con l’uso quotidiano del parco da parte di famiglie e minori.

Le voci della protesta

A chiedere un cambio di passo è Daniela Salustri, responsabile Sicurezza parchi dell’associazione, che richiama l’amministrazione municipale alla necessità di interventi puntuali e programmati, senza attendere che si verifichino incidenti.

Sulla stessa linea Gaetano Di Staso, referente di Ecoitaliasolidale per il Municipio X, che parla apertamente di una gestione politica del verde da rivedere, chiedendo maggiore attenzione e continuità negli interventi.

A chiudere la nota è il presidente Piergiorgio Benvenuti, con un appello diretto alle istituzioni:

«Esiste un altro modo di curare il verde pubblico — sottolinea — fatto di manutenzione ordinaria, decoro e prevenzione. La sicurezza dei cittadini non può essere rimandata o affrontata solo quando scoppia l’emergenza».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.