Addio alle ricette cartacee: dal 1° gennaio 2025 solo formato digitale

Dal 1° gennaio 2025 la sanità italiana entra ufficialmente nell’era digitale: stop definitivo alle ricette mediche cartacee.

Tutte le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale saranno emesse esclusivamente in formato elettronico.

Una svolta che segna un passo importante verso la semplificazione e la digitalizzazione del sistema sanitario, ma che pone anche qualche interrogativo, soprattutto per i pazienti meno abituati alle nuove tecnologie.

Cosa prevede la nuova legge?

La novità è contenuta nella Legge di Bilancio, che stabilisce che le ricette mediche utilizzate per la prescrizione di farmaci o terapie non saranno più stampate su carta, ma solo inviate in formato digitale.

Questo riguarda non solo le prescrizioni del medico di base, ma anche quelle legate a servizi specifici come l’assistenza sanitaria per il personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: automatizzare il sistema delle prescrizioni per far sì che tutte le ricette affluiscano nel Fascicolo Sanitario Elettronico dei cittadini.

In questo modo, ogni paziente potrà accedere alle proprie prescrizioni direttamente online, senza bisogno di conservare fogli cartacei.

Un periodo di transizione per adeguarsi

Nonostante il via ufficiale sia fissato al 1° gennaio, la legge prevede un periodo di transizione per permettere alle Regioni e ai medici di adeguarsi alle nuove regole.

Fino a quando non saranno disponibili tutte le istruzioni operative dal Ministero della Salute, i medici potranno ancora stampare qualche ricetta cartacea, ma l’obiettivo è quello di arrivare a un sistema completamente digitale entro la fine del 2025.

Vantaggi e criticità della nuova misura

Secondo il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, il passaggio al digitale porterà diversi vantaggi per i cittadini e il sistema sanitario.

Tra questi:

– Riduzione della burocrazia

– Maggior tracciabilità delle cure

– Accesso facilitato alle prescrizioni tramite smartphone o pc

Ma non mancano le criticità, soprattutto per i pazienti meno avvezzi alla tecnologia. Anziani e persone con difficoltà digitali potrebbero incontrare ostacoli nel gestire le proprie prescrizioni online.

Proprio per questo, le Regioni saranno chiamate a garantire un supporto capillare sul territorio, anche attraverso farmacie e strutture sanitarie locali.

