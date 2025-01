Affidato a Risorse per Roma lo sfalcio del verde scolastico in V Municipio

Il V municipio si unisce alla sperimentazione già avviata nel 2024 in altri due municipi inerente la manutenzione del verde scolastico.

Lo scorso anno, infatti, prima il XV Municipio (22 aprile) e poi il X (10 giugno) avevano approvato una delibera che affidava lo sfalcio del verde nelle scuole del territorio a Risorse per Roma, società in house del comune di Roma Capitale.

Nel 2025 il V Municipio si aggiunge così all’elenco dei territori che mettono in atto questa sperimentazione.

Il progetto prevede l’affidamento della manutenzione del verde orizzontale (es. prati, giardini, aiuole, ecc.) a Risorse per Roma che avrà il compito di effettuare la gestione degli interventi su tutte le 104 scuole di competenza del V municipio, con attività che comprenderanno il diserbo meccanico di cigli, bordature e marciapiedi, nonché gli interventi di sfalcio e pulizia dell’area lastricata dai residui prodotti dallo sfalcio e dal diserbo meccanico.

Al municipio continuerà a rimanere la competenza di intervento su potature e decespugliamenti.

Per Cecilia Fannunza, assessora alle politiche educative e scolastiche del V municipio: “si tratta di un nuovo piano che permetterà di aumentare gli interventi di sfalcio nei nidi, nelle materne e negli istituti comprensivi del territorio e che andrà a regime a partire da febbraio”

Dal punto di vista operativo, l’assessora spiega che l’amministrazione locale “avrà a disposizione tre squadre di Risorse per Roma che lavoreranno nelle scuole del municipio. Sarà così possibile effettuare otto sfalci l’anno in tutte le strutture, mentre adesso se ne contano circa tre o quattro negli istituti comprensivi e 5, massimo 6, in nidi e materne“.

L’assessora ricorda anche che quella nel V municipio sarà la vera grande sperimentazione su questa materia da parte di Risorse per Roma “dal momento che il municipio XV non ha le dimensioni del nostro e nel X il progetto è stato applicato solo a nidi e materne”

Albino Ruberti, ex amministratore unico di Risorse per Roma ed oggi capo segreteria del sindaco, l’adozione di questo modello “permetterà una manutenzione più ordinata e costante, che consente anche un risparmio importante di risorse da parte del municipio che potranno essere reinvestiti nel verde scolastico“, motivo per cui Ruberti spiega che questo tipo di approccio è stato proposto a tutti i municipi.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.