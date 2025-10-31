Affitto o mutuo? A Roma oggi conviene comprare casa

Il vecchio dilemma tra affitto e acquisto sembra trovare una risposta, almeno nella Capitale. Secondo l’ultimo report del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2025 comprare casa a Roma conviene più che affittare.

A parità di condizioni, infatti, la rata media di un mutuo è oggi inferiore al canone di locazione.

Lo studio, elaborato dal centro ricerche del gruppo immobiliare, ha confrontato i prezzi medi degli affitti a Roma con le rata mensili dei mutui calcolate su un finanziamento all’80% del valore dell’immobile, con durata di 25 anni e tasso medio del 3,2%.

I dati parlano chiaro: nella Capitale un bilocale costa in media 887 euro al mese di mutuo, contro 913 euro di affitto. Per un trilocale, la rata sale a 1.049 euro, mentre il canone medio arriva a 1.160 euro.

Il prezzo medio al metro quadro per gli affitti è oggi di 18,18 euro, con un incremento dell’11% rispetto al 2024.

Un aumento che pesa sui bilanci delle famiglie romane, già alle prese con una domanda crescente e un’offerta di case in locazione sempre più scarsa.

“La combinazione tra il ribasso dei tassi e l’aumento dei canoni di locazione rende conveniente l’acquisto di un bilocale ovunque, tranne che a Milano e Firenze, dove le differenze restano minime”, spiegano dal centro studi Tecnocasa.

Roma, invece, è fra le città in cui l’acquisto risulta più vantaggioso, anche grazie alla progressiva stabilizzazione dei tassi d’interesse sui mutui, dopo il picco registrato nel 2023.

Il trend individuato da Tecnocasa è confermato anche da altre analisi recenti, come quelle di Aspesi, Immobiliare.it e Intesa Sanpaolo, che segnalano come gli affitti crescano più rapidamente dei prezzi di vendita.

Una dinamica che, secondo gli esperti, “potrebbe spingere nel 2026 una nuova ondata di compravendite”, soprattutto tra chi dispone della liquidità necessaria a coprire almeno il 20% del valore dell’immobile.

“Il mercato romano mostra segnali di vitalità — sottolineano da Tecnocasa —. La scarsità di offerta in affitto e le prospettive di aumento, seppur moderato, dei valori immobiliari rendono l’acquisto un investimento solido anche nel medio periodo”.

