Aggredisce un passante e scappa, rintracciato dalla Polizia Locale

E’ stato rintracciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde, dopo accurate indagini, l’uomo che, alcuni giorni fa, ha aggredito un cittadino 42enne su Circonvallazione Gianicolense, per poi darsi alla fuga.

L’aggressore aveva appena varcato, a bordo della propria auto, il passo carrabile dell’ospedale San Camillo Forlanini, quando improvvisamente è sceso dal mezzo scagliandosi contro un passante, costringendolo alle cure mediche del caso. Alla base del gesto un possibile diverbio tra il pedone e l’automobilista rispetto a chi dovesse passare per primo tra i due.

La pattuglia della Polizia Locale, intervenuta sul posto, ha raccolto i primi elementi utili, tra cui alcune testimonianze, per il rintraccio del responsabile, ma a seguito di accurate indagini, supportate anche da alcune immagini di video sorveglianza dell’area, gli agenti sono riusciti a risalire all’auto e al suo conducente, un cittadino italiano di 25 anni che, una volta individuato , è stato denunciato per lesioni personali.

