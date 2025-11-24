Aggressioni, resistenze e droga: il fine settimana nero sul litorale

È stato un fine settimana intenso sul litorale di Anzio e Nettuno, dove la Polizia di Stato ha portato a termine quattro arresti nel giro di poche ore.

Un susseguirsi di interventi — diversissimi tra loro, ma tutti ad alto impatto — che racconta un territorio monitorato con attenzione e una risposta immediata a situazioni critiche.

Il primo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì ad Anzio. A seguito della segnalazione di una lite familiare, le pattuglie sono arrivate nell’appartamento indicato trovandosi davanti una scena estremamente delicata: un uomo, in evidente stato di alterazione, stava minacciando e aggredendo i propri genitori.

Ogni tentativo di riportarlo alla ragione è risultato inutile. Quando l’aggressività è esplosa del tutto, gli agenti sono stati costretti a intervenire per proteggerne l’incolumità. L’uomo è ora gravemente indiziato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Solo poche ore dopo, nel cuore della notte, un semplice controllo stradale si è trasformato in un secondo arresto.

Gli agenti del Commissariato di Anzio-Nettuno hanno fermato un’auto per una verifica di routine, ma il conducente ha esibito documenti sospetti e il veicolo è risultato sprovvisto di assicurazione.

Accompagnato negli uffici per ulteriori accertamenti, l’uomo ha reagito con insulti e poi con un’aggressione fisica agli agenti. Anche per lui è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il terzo intervento è frutto di un’indagine già in corso da giorni. Nel mirino un uomo ben noto agli investigatori, che aveva trasformato l’ingresso della propria abitazione in un vero e proprio punto vendita con tanto di videosorveglianza.

Le dosi venivano consegnate rapidissime, direttamente dal cancello. Osservato a distanza, l’uomo è stato colto nel momento esatto in cui cedeva una dose a un acquirente.

Il blitz è scattato subito: recuperata la droga acquistata, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione, trovando cocaina suddivisa in dosi, bilancini, materiali per il confezionamento e denaro in piccolo taglio. A quel punto, l’arresto è diventato inevitabile.

Il quarto e ultimo arresto è arrivato durante un controllo domiciliare su un giovane già sottoposto a prescrizioni. Appena entrati in casa, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di stupefacente.

Lui ha tentato di giustificarsi, ammettendo un consumo recente, ma la perquisizione ha rivelato un vero mini-market della droga: hashish, marijuana, cocaina e crack, in panetti, frammenti e dosi, oltre a bilancini, telefoni e materiale per il confezionamento.

Anche un maldestro tentativo di far sparire altra sostanza è stato immediatamente bloccato.

