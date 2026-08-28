Comincia lunedì 31 agosto e si chiude domenica 13 settembre la doppia settimana del Moscerine Film Festival Summer Camp, il campo estivo gratuito per bambini del Moscerine Film Festival, il primo e unico Festival italiano dedicato a registi under 12.

Promosso dall’Associazione Le Moscerine, diretta dalla regista e produttrice Nina Baratta, il Summer Camp trasforma la sua storica sede del Pigneto – via Giovanni De Agostini 71/73, Roma – in un vero laboratorio creativo dove venti giovani partecipanti potranno sperimentare tutte le fasi della realizzazione di un film.

Ogni giornata, dalle 9 alle 16.30, alterna laboratori, giochi, attività pratiche e momenti di confronto con professionisti del settore audiovisivo. I bambini immaginano storie, scrivono sceneggiature, interpretano personaggi, scoprono i mestieri del cinema e realizzano un vero cortometraggio, che entra ufficialmente in concorso al Moscerine Film Festival 2027.

Così come il Festival, insignito del Premio Dire Fare Cambiare 2025 come buona pratica per la città di Roma, anche il Summer Camp nasce per essere realmente inclusivo.

Le attività sono progettate per accogliere bambini con e senza disabilità, adattando spazi, strumenti e modalità di partecipazione alle esigenze di ciascuno, affinché il cinema diventi un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Ogni sera poi il Summer Camp si sposta al Cinema Broadway di Centocelle, trasformandosi in un appuntamento gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

A partire dalle 18.30, il pubblico può partecipare a incontri e talk pensati per bambini, ragazzi e famiglie, dedicati ai mestieri del cinema e alle nuove frontiere dell’audiovisivo: dal doppiaggio alla musica per film, dall’intelligenza artificiale applicata al cinema fino al mondo del gaming. A seguire, ogni sera, una proiezione gratuita pensata per tutta la famiglia accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso la storia del cinema, dai grandi classici del muto fino ai più recenti capolavori dell’animazione contemporanea.

Tutte le informazioni, il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale:

http://www.moscerinefilmfestival.it

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