Al Liceo Kant l’incontro “Le professioni della comunicazione: giornalismo”

Si è svolta lunedì 30 marzo 2026, presso l’aula magna del Liceo Kant di Roma, una significativa mattinata di orientamento dedicata alle professioni della comunicazione, con un focus particolare sul giornalismo. L’iniziativa rientra nel progetto “Green Generation Project” ed è stata pensata per offrire agli studenti del triennio un’occasione concreta di confronto con esperti del settore.

L’incontro, intitolato “Le professioni della comunicazione: giornalismo”, moderato dalla professoressa Maria Luigia Menditto e dal professore Alfonso Liparulo, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, provenienti da ambiti diversi del mondo dell’informazione. Tra questi, il professor Foad Aodi, medico giornalista ed esperto di salute globale, Alessandro Bernardini, giornalista ambientale, Aurelio Coppeto, direttore responsabile di AgenPress. L’incontro, intitolato “Le professioni della comunicazione: giornalismo”, moderato dalla professoressa Maria Luigia Menditto e dal professore Alfonso Liparulo, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, provenienti da ambiti diversi del mondo dell’informazione. Tra questi, il professor, medico giornalista ed esperto di salute globale,giornalista ambientale,, direttore responsabile di AgenPress.

A portare la loro esperienza anche Marco Madoni, condirettore de “Il Venerdì di Repubblica”, Alessandro Mantovani, inviato de “Il Fatto Quotidiano”, e il freelance Massimo Filipponi. Presenti, inoltre, Letizia Palmisano, saggista e consulente di comunicazione green, e Maria Giovanna Tarullo, giornalista pubblicista e blogger di “Abitare a Roma”. A portare la loro esperienza anche, condirettore de “Il Venerdì di Repubblica”,inviato de “Il Fatto Quotidiano”, e il freelance. Presenti, inoltre,, saggista e consulente di comunicazione green, e, giornalista pubblicista e blogger di “Abitare a Roma”.

Durante la mattinata, i relatori hanno affrontato temi di grande attualità: dall’importanza dell’informazione scientifica nella prevenzione sanitaria, al giornalismo d’inchiesta ambientale, fino al ruolo della geopolitica e alla narrazione giornalistica contemporanea. Ampio spazio è stato dedicato anche al racconto diretto delle esperienze sul campo, offrendo agli studenti uno sguardo autentico sulle sfide e le responsabilità della professione.

L’iniziativa, supportata dall’associazione “Noi Torpigna”, ha rappresentato un’importante opportunità di orientamento, aiutando i giovani a comprendere meglio le competenze richieste nel mondo della comunicazione e stimolando riflessioni sul valore dell’informazione libera, consapevole e responsabile. Un evento che conferma l’impegno del Liceo Kant nel creare occasioni di crescita e dialogo tra scuola e mondo del lavoro, con uno sguardo attento alle nuove generazioni e alle sfide del futuro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.