Al Porto turistico arriva il Roma Buskers Festival

Il mare, il Porto Turistico e gli artisti di strada. Un connubio che dà vita al Roma Buskers Festival, in programma presso il Porto turistico, a Ostia, dal 4 al 6 luglio.

La VI edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina in Campidoglio da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Andrea Cicini, direttore del Festival e Ceo dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches, Alessandro Mei, direttore del Porto Turistico di Roma, Valentina Prodon, Vicepresidente e Assessora Transizione Ecologica, Ambiente e Sport del Municipio X; Valeria Strappini, presidente ASCOM Confcommercio Roma Fiumicino – Ostia e litorale sud; Vincenzo Giojelli, presidente Comitato di Quartiere Lido Centro. Presenti anche alcuni degli artisti che parteciperanno quest’anno alla kermesse internazionale.

Secondo il giornalista RAI Gianni Maritati, presente alla conferenza, “il mare è sguardo sull’infinito, non ha barriere, e il festival lo rispecchia, è un empito di libertà, un inno alle connessioni umane che dobbiamo recuperare“. Non è un caso che l’anno zero del Festival sia stato il 2020: una scommessa, dopo la pandemia Covid, un “invito a vivere emozioni meno digitali e più libere” sottolinea Andrea Cicini.

“Per tre giorni, Ostia sarà il punto di riferimento per oltre 30 artisti in arrivo da tutto il mondo che si esibiranno gratuitamente nello scenario unico del Porto Turistico di Roma; – dichiara Onorato – Siamo felici di dare il nostro supporto al Roma Buskers Festival, un’iniziativa culturale e musicale a ingresso gratuito che rispecchia la nostra idea di città aperta, inclusiva, che valorizza i giovani e che non lascia indietro nessuno. E dove gli spettacoli e l’arte non sono privilegi di pochi, ma un diritto di tutti. Questo Festival, inoltre, arricchisce il programma di eventi estivi musicali a Ostia, un territorio speciale che merita una comunicazione positiva. Un cambio di narrazione che passa anche grazie a iniziative come queste”.

“Il coinvolgimento dal basso è la chiave di successo di tutti gli eventi – commenta l’Assessora Prodon – e il Buskers Festival ha ormai un respiro internazionale ed è riuscito a valorizzare Ostia, che è un palcoscenico naturale“.

L’evento prevede il coinvolgimento di tantissimi Comitati di Quartiere del Municipio X, rappresentati in Campidoglio da Vincenzo Giojelli (Presidente del Cdq Lido centro): “I comitati che hanno aderito all’edizione 2025 sono davvero numerosi – evidenzia – Quella del Buskers Festival è una narrazione conforme ai nostri valori, che rappresenta un sistema sinergico. Vogliamo il bene del nostro territorio. Questa è la Ostia che vogliamo raccontare“.

Il palcoscenico sul mare del Porto Turistico

Dal 4 al 6 luglio 2025, il Porto Turistico di Roma si trasformerà infatti in un palcoscenico a cielo aperto. Artisti di strada provenienti da tutto il mondo porteranno musica, acrobazie e spettacoli lungo la promenade affacciata sul mare.

Sei le postazioni allestite per le performance itineranti che prenderanno vita ogni sera a partire dalle 18.30, ed un palco centrale sarà il cuore pulsante del festival, animato da concerti e momenti collettivi fino a tarda notte. A chiudere l’ultima serata, una spettacolare jam finale vedrà tutti gli artisti sul palco.

L’ingresso è gratuito (Porto Turistico di Roma – Lungomare Duca degli Abruzzi 84).

Tra gli artisti di questa edizione, Moses Concas, artista sardo di fama internazionale vincitore di Italia’s Got Talent, e, direttamente dall’Australia, Tanya George, accompagnata dal Direttore del Festival Buskers by the Lake Cindy Jensen, con cui il Roma Buskers Festival rinnova anche quest’anno la sua collaborazione.

Oltre 30 artisti daranno vita a tre giornate di pura magia: dalla giocoleria al flamenco, dal fuoco al mimo alla poesia, in un susseguirsi di atmosfere oniriche ed emozionanti. A presentare gli appuntamenti serali il carismatico Ring Master Adriano Bono.

Novità di quest’anno, a dare lustro al progetto RBF per la sua anima sociale, sarà la presenza dei Clown Dottori di Comici Camici, che porteranno il loro messaggio di gioia e trasformazione emotiva attraverso la clownterapia, coinvolgendo grandi e piccoli in momenti di leggerezza e riflessione.

Accanto alle performances, torna anche l’Hippie Market: 26 espositori tra artigianato, vintage, piante e fiori per un’area pensata per tutta la famiglia, dove scovare oggetti unici e scoprire designer emergenti e la coloratissima carovana di artigiani, stilisti e creativi che compongono l’anima gitana del market. L’area food, con sei food truck, completerà l’esperienza del festival.

“Dobbiamo far capire a chi viene a trovarci che Roma è a 5 minuti da Ostia – commenta Alessandro Mei – e che il Porto turistico è la vetrina, la porta sulla città. Luogo di attrazione nautica e di socialità, il porto di tutti noi; è nostro e dobbiamo farlo vivere tutti i giorni. Il Buskers Festival è originale, coinvolgente, adatto al periodo estivo con gli artisti di strada che portano sempre tanta allegria“.

Gli organizzatori

Il Roma Buskers Festival è ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Gruppo Matches. “Investiamo personalmente a testa alta da sei anni in questo progetto per tutti e di tutti – commenta il Ceo dell’agenzia, Andrea Cicini –, perché crediamo nella cultura libera ed a supporto dei territori, in modo concreto e diretto. Un progetto condiviso con un grande Team e tanti amici che hanno voglia di fare del bene al territorio come Vincenzo Giojelli e tutti i comitati di quartiere, che ci aiutano sin dalla nascita dell’iniziativa a dialogare con le famiglie e a creare questa immensa, emozionante dimensione inclusiva, senza barriere, quale è appunto l’anima del nostro Festival. Un ringraziamento particolare va a Gianluca Folcarelli, Presidente della Società Cooperativa Sociale Comici Camici E.T.S. per essere con i suoi Clown Dottori a fianco di questo nuovo viaggio, al fine di sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza della Clownterapia. Gli artisti di strada ci donano emozioni pure, gratuite e libere, non ci fanno sentire soli, ci fanno sognare e fanno restare lì, seduti, senza distinzione di età, sesso e colore della pelle o religione, tutti assieme, con gli occhi pieni di vita che tornano a sognare in un grande palcoscenico sul mare dove tutti noi, torniamo bambini”.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL ROMA BUSKERS FESTIVAL

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.