Al Santo Spirito gli Stati generali della salute del Lazio: due giorni di confronto per la sanità del futuro

Due giornate di dialogo, ascolto e confronto per disegnare la sanità regionale dei prossimi anni. Il 18 e 19 novembre, nelle corsie sistine del Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma ospita gli Stati generali della salute del Lazio, un evento che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti e cittadini.

I protagonisti

Alla due giorni parteciperanno il presidente della Regione Francesco Rocca, il ministro della Salute Orazio Schillaci, i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni nazionali e regionali, del mondo accademico e delle associazioni dei pazienti.

Gli obiettivi

Gli Stati generali nascono con l’intento di fare il punto sullo stato del servizio sanitario regionale e di individuare, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, le priorità e le strategie per una sanità più vicina alle persone, capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini e di valorizzare le professionalità del settore.

Tavoli tematici e partecipazione

I lavori si articoleranno in sessioni plenarie e tavoli tematici dedicati a:

accesso, equità e qualità delle cure

professionisti e risorse umane

sostenibilità e innovazione del servizio sanitario

partecipazione civica

Ampio spazio sarà riservato alle proposte provenienti dalle associazioni dei cittadini e dai professionisti, in un’ottica di ascolto e partecipazione attiva.

I risultati

Nella seconda giornata verranno presentati i risultati dei lavori, che diventeranno la base per costruire la sanità regionale del futuro, partendo dalle sollecitazioni di chi la vive ogni giorno: cittadini e operatori.

Diretta streaming

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube della Regione Lazio e sui portali Ansa Lazio e Ansa Salute.

