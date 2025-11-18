Al Santo Spirito gli Stati generali della salute del Lazio: due giorni di confronto per la sanità del futuro
In programma il 18 e 19 novembre 2025
Due giornate di dialogo, ascolto e confronto per disegnare la sanità regionale dei prossimi anni. Il 18 e 19 novembre, nelle corsie sistine del Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma ospita gli Stati generali della salute del Lazio, un evento che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti e cittadini.
I protagonisti
Alla due giorni parteciperanno il presidente della Regione Francesco Rocca, il ministro della Salute Orazio Schillaci, i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni nazionali e regionali, del mondo accademico e delle associazioni dei pazienti.
Gli obiettivi
Gli Stati generali nascono con l’intento di fare il punto sullo stato del servizio sanitario regionale e di individuare, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, le priorità e le strategie per una sanità più vicina alle persone, capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini e di valorizzare le professionalità del settore.
Tavoli tematici e partecipazione
I lavori si articoleranno in sessioni plenarie e tavoli tematici dedicati a:
accesso, equità e qualità delle cure
professionisti e risorse umane
sostenibilità e innovazione del servizio sanitario
partecipazione civica
Ampio spazio sarà riservato alle proposte provenienti dalle associazioni dei cittadini e dai professionisti, in un’ottica di ascolto e partecipazione attiva.
I risultati
Nella seconda giornata verranno presentati i risultati dei lavori, che diventeranno la base per costruire la sanità regionale del futuro, partendo dalle sollecitazioni di chi la vive ogni giorno: cittadini e operatori.
Diretta streaming
L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube della Regione Lazio e sui portali Ansa Lazio e Ansa Salute.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.