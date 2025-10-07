Al via a Roma il Censimento 2025: parte la raccolta dati dell’Istat, coinvolti migliaia di cittadini

Da ieri, lunedì 6 ottobre, Roma entra ufficialmente nella macchina del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025.

Un appuntamento annuale che permette all’Istat di fotografare le principali caratteristiche demografiche, sociali ed economiche degli italiani, tracciando un ritratto sempre aggiornato del Paese.

Ogni anno è coinvolta una parte diversa della popolazione, e per chi viene selezionato la partecipazione è obbligatoria per legge. In caso di mancata risposta, sono previste sanzioni.

Ma il Comune rassicura: tutti i dati raccolti restano strettamente riservati e tutelati dalla normativa sulla privacy.

Anche per l’edizione 2025, Roma Capitale mette in campo una rete di rilevatori comunali, riconoscibili da un tesserino ufficiale, che contatteranno direttamente i cittadini chiamati a partecipare.

Le operazioni si articolano in tre diverse indagini: “areale – A”, “da lista – L” e la nuova “areale – L2”.

Indagine “areale – A”

Dal 6 ottobre al 18 novembre, i rilevatori consegneranno alle famiglie selezionate una lettera informativa dell’Istat e procederanno poi alla compilazione del questionario tramite un dispositivo elettronico.

Indagine “da lista – L”

Le famiglie coinvolte riceveranno una lettera personalizzata e potranno compilare il questionario online in autonomia (dal 6 ottobre al 9 dicembre) o con l’assistenza gratuita degli Urp municipali (fino al 23 dicembre).

A partire dal 12 novembre, in caso di mancata compilazione, i rilevatori interverranno a domicilio o telefonicamente, oppure si potrà completare l’intervista di persona presso gli Urp.

Indagine “areale – L2”

È la novità del 2025 e coinvolgerà un campione mirato di individui. I partecipanti riceveranno una lettera con le credenziali per la compilazione online (entro l’11 novembre).

Dal giorno successivo e fino al 23 dicembre, sarà invece possibile rispondere solo tramite intervista diretta o telefonica con un rilevatore o un operatore comunale.

Per qualsiasi dubbio o necessità di assistenza, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali:

il servizio “Chiamaroma 060606”;

la mail censimentopermanente@comune.roma.it;

i numeri dell’Ufficio di Statistica (06671079142 e 06671079145), attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14;

e naturalmente gli Urp municipali, dove è possibile ricevere supporto diretto.

Tutti i dettagli — compresi gli orari di apertura e le modalità di contatto — sono consultabili sul portale di Roma Capitale, nella sezione Dati e statistiche – Censimenti.

