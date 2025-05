Al via il “Villaggio della Salute”: in programma screening sanitari gratuiti per i dipendenti di Città Metropolitana di Roma Capitale

Questa mattina presso gli spazi esterni della Sede della Città metropolitana di Roma Capitale di Viale Giorgio Ribotta, è stato inaugurato il “Villaggio della Salute” alla presenza del Sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri e dei rappresentanti delle principali sigle sindacali.

In giornate dedicate, da oggi fino al 10 giugno, sarà possibile per i dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, partecipare al programma di screening sanitario volontario e gratuito, all’interno della struttura mobile attrezzata messa a disposizione di tutto il personale di Città metropolitana, grazie all’accordo con una struttura sanitaria del territorio.

L’iniziativa prevede controlli fondamentali per la prevenzione, quali un check-up cardiologico (con visita cardiologica, ecg, ecocardiogramma e carta del rischio cardiovascolare), un check-up urologico (per gli uomini) e un check-up ginecologico (per le donne).

Il Dipartimento Risorse Umane in collaborazione con il Servizio Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale, ha predisposto il necessario per lo svolgimento del progetto dedicato al benessere del proprio personale, con l’obiettivo di incentivare la prevenzione e la cura della salute attraverso una serie di screening sanitari gratuiti.

Per la prima volta in Città Metropolitana di Roma Capitale viene concretamente attuato un programma che rimette al centro dell’azione i dipendenti.

Un risultato importante frutto della sinergia tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, grazie all’accordo sottoscritto nell’ambito delle attività indicate dalla contrattazione integrativa, ai fini dell’attuazione del Piano di Welfare Integrativo e che quindi ha voluto rispondere in modo concreto alle esigenze emerse durante il confronto.

Con gli screening volontari e gratuiti la Città metropolitana sviluppa un percorso comune volto a favorire il benessere collettivo e l’evoluzione dell’ambiente lavorativo, mirato a perseguire gli obiettivi alla base dell’attività amministrativa dell’Ente: valorizzare le risorse umane, promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo, equo e sostenibile, rispettare pienamente le esigenze di tutte le parti coinvolte e perseguire un elevato standard di sicurezza e qualità di vita del personale dipendente.

Città metropolitana mira a prendersi cura delle persone che ogni giorno contribuiscono al buon funzionamento dell’Amministrazione: investire nella prevenzione significa non solo tutelare la salute dei singoli, ma anche costruire un ambiente di lavoro più sereno, produttivo e attento ai bisogni di tutti.

Un ulteriore passo dell’Ente verso un welfare più concreto, umano e orientato al futuro, in cui sicuramente la salute è il primo passo per una comunità più forte e coesa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.