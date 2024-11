Al via la riqualificazione ai piedi della Riserva di Monte Mario

Dopo anni di incuria, al via la riqualificazione di un’area verde che finalmente potrà tornare nella disponibilità dei cittadini del quartiere della Vittoria.

L’area oggetto di intervento è quella di via Gomenizza, alle pendici della Riserva di Monte Mario, dove si trova un’area verde da anni in stato di degrado, e che ora sarà completamente riqualificata grazie alla creazione di un’area verde dedicata allo sport e al wellness.

Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I: “Sarà la prima area verde di Roma in cui i cittadini di tutte le età potranno condividere attività fisiche all’aria aperta, giocare a scacchi, a ping-pong, ma anche utilizzare un tracciato naturale alberato lungo cui poter correre e fare ginnastica in movimento.”

“Questa palestra outdoor” – prosegue la Bonaccorsi – “sarà un luogo dove far avvicinare e far dialogare sul campo, utilizzando i temi universali di sport e salute, giovani, meno giovani e persone con diverse abilità”

Il progetto, grazie ad un finanziamento richiesto di 120 mila euro, prevede il posizionamento sull’area di una serie di attrezzi in grado di far allenare contemporaneamente decine di persone, rendendo finalmente fruibile un giardino che fino ad ora è stato spesso caratterizzato dalla presenza di rifiuti. Il progetto prevede la presenza di cinque postazioni con possibilità di presenza contemporanea fino a 50 persone.

Renato Sartini, consigliere del I Municipio (Lista Civica Gualtieri), ideatore dell’iniziativa: “Sarà la prima palestra pubblica all’aperto di Roma ad essere pensata come luogo di socializzazione sportiva e wellness, inclusiva e intergenerazionale. Sarà la prima palestra pubblica all’aperto di Roma pensata come luogo di socializzazione sportiva e wellness, inclusiva e intergenerazionale”

Il progetto di riqualificazione, secondo lo stesso Sartini “rientra in un disegno più ampio di rilancio in chiave green di un quadrante – e include anche il quartiere della Vittoria – da sempre considerato ‘periferia’ del primo Municipio“.

Il progetto, secondo le stime dell’amministrazione municipale, dovrebbe essere completato entro l’estate 2025.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.