Al via lo sfalcio nelle scuole del Municipio XIII

È iniziato questa mattina lo sfalcio dell’erba nelle scuole del Municipio XIII.

I lavori, coordinati da Risorse per Roma, sono partiti dalla scuola dell’infanzia “La Punta” in via Pietro De Francisci e proseguiranno fino a metà maggio nei seguenti plessi: Mille Colori a Valle Cannuta, I Piccoli Girasoli in via Luca Passi, La Girandola d’Oro in via Luca Passi, I.C. XXI Aprile in via Luca Passi, I.C. Papa Wojtyla in via Soriso e I.C. Marvasi in via Marvasi.

“A seguire, fino a giugno, sarà completato il primo giro dei 50 plessi scolastici del Municipio, per poi effettuare altri 2-3 interventi fino a dicembre 2025” ha dichiarato la Presidente del Municipio Sabrina Giuseppetti.

Insieme a lei, questa mattina, hanno effettuato un sopralluogo Paolo Orneli, Presidente di RpR, le assessore municipali Cinzia Giardini e Arianna Ugolini, e la consigliera municipale Martina Bordi, Presidente della Commissione Scuola e Sport.

