Al via riqualificazione area ludica a piazza S. Maria Consolatrice

Sono iniziati questa mattina i lavori di completa riqualificazione dell’area ludica di Piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone nel municipio IV.

L’intervento, progettato dal Dipartimento Tutela Ambientale prevede, dopo la rimozione delle vecchie attrezzature, l’allestimento di una struttura complessa a doppia torre con scivoli ed elementi per arrampicata un’altalena doppia con seggiolini a tavoletta e un gioco a molla biposto.

Nell’area per i bambini più piccoli saranno posizionati un’altalena doppia con seggiolini a gabbietta, una casetta piccola con scivolo, un gioco a molla a forma di automezzo dei pompieri e un pannello didattico. Le aree dei giochi saranno dotate di pavimentazione anti trauma. Il completamento dei lavori è previsto in circa due mesi.

“Grazie al lavoro di programmazione e progettazione del Dipartimento Tutela Ambientale e a investimenti per circa 5 milioni di euro abbiamo completato la riqualificazione o realizzazione ex novo di 96 aree ludiche in tutti i municipi.

Insieme ai cantieri in corso, come quelli nel Parco di Tormarancia Afa 2 nel municipio VIII e al Parco delle Valli nel municipio III, tra gli interventi di prossimo avvio ci sono quelli che riguarderanno aree ludiche e fitness nel Parco Nemorense nel municipio II, al Parco Baden Powell nel municipio IV, al Parco Labia nel municipio III e a Villa Lazzaroni nel municipio VII.

Un lavoro che proseguirà a ritmo serrato con interventi per rendere sicure e accoglienti le aree ludiche e sportive, luoghi così importanti per i bambini e le famiglie, per la socialità, il tempo libero e la qualità della vita nei quartieri in tutta la città” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

“Questo intervento rappresenta un altro passo avanti per garantire ai nostri bambini spazi sicuri e divertenti dove crescere, soprattutto nelle periferie. Quest’opera si inserisce in un percorso che nei prossimi 2 anni vedrà altri 35 interventi su aree ludiche, fitness e sportive con un investimento di 4,5 milioni di euro.

Un grande impegno frutto della collaborazione tra l’Assessorato, il Municipio, il Dipartimento Ambiente e l’Assemblea Capitolina che ha garantito i finanziamenti necessari al programma” ha commentato Giammarco Palmieri, presidente della commissione capitolina Ambiente.

