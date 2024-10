Albo fornitori di Roma Capitale, pubblicato l’avviso

Roma Capitale ha voluto dotarsi di uno strumento idoneo per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Per questo, dando seguito alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina che ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, è stato pubblicato l’AVVISO per la costituzione dell’Albo fornitori per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie europee.

L’Albo è aperto e valido a tempo indeterminato.

È possibile prendere visione dell’Avviso accedendo alla pagina dedicata del portale Tuttogare: https://romacapitale.tuttogare.it/archivio_albo/index.php

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙