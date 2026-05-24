All’alba dell’imminente Futuro, 2026” Convegno in Campidoglio

Lunedì 25 maggio 2026 alle ore 18.00 invito ad un importante appuntamento al Convegno dal titolo “All’alba dell’imminente Futuro, 2026” – Una riflessione sociologica su opportunità e insidie – che ha organizzato il Comune di Roma in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi ANS, Dipartimento Lazio, presso il Campidoglio “Sala del Carroccio” –

INGRESSO LIBERO

Presiede e modera i lavori il Presidente di “Associazione Etica”, Massimo De Simoni. Con la presenza di Andrea Alemanni, Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione Commercio; Anna Maria Coramusi, Vicepresidente naz.le ANS, Presid. dip.nto Lazio, giornalista; Antonio Polifrone, Segretario Naz.le ANS; Angelo Stella, Vicesegretario dip.nto ANS Lazio, scrittore.

Tra gli altri, interverrà, Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista, scrittore ed è stato invitato ai lavori il Prof. Michele Mirabella, attore e noto presentatore della TV.

Nel corso dei lavori verrà presentato, in presenza dell’autore Pietro Zocconali, il libro: “Nel Futuro tra Futuro e Futuro, ovvero quando diventeremo stelle” con la prefazione di Franco Ferrarotti e l’introduzione Annella Prisco Cover di Maria Lucia Biasini (Kairòs editori 2025). Il nostro giornale ha già recensito questa importante pubblicazione – https://abitarearoma.it/parlare-di-futuro-considerando-il-presente/

Il Convegno sarà quindi un appuntamento prezioso per approfondire molte tematiche che turbano i nostri pensieri, specialmente oggi, quando credevamo che molte acquisizioni sociali fossero ormai stabili presupposti di un futuro auspicabile. Personalmente ritengo questo libro parte integrante del Convegno, poiché in qualche maniera prezioso, come l’autore stesso lo definisce, contenendo il desiderio di trasmettere la passione ai lettori sul suo oggetto di studio e approfondimenti di svariati anni anche di insegnamento: sull’astronomia, la geografia, la cartografia e la topografia. Tutto questo ci mette sull’avviso l’autore –

“allo scopo di informare o rinfrescare la mente degli stessi su argomenti di base e descrivere a livello scientifico o fantascientifico alcune mie teorie scaturite dall’amore per la materia e dalla mia brillante immaginazione, insomma, il fatto è che mi piace sentirmi come un anello mancante tra i super informati e coloro che non conoscono la differenza tra una stella e una stella cadente, che non sanno cosa significa la frase, resa famosa dai Pink Floyd, “the Dark Side of the Moon”



Mi piace infatti ricordare le scoperte dell’equipe dell’Università di Parma guidata dal neuroscienziato italiano Giacomo Rizzolatti, il cui nome è legato alla scoperta dei neuroni specchio e che questa facoltà ci permette di spiegare fisiologicamente la nostra capacità empatica di porci in relazione con gli altri attraverso la visione, la lettura, il contatto con opere significative delle quali comprendere gli stati mentali; una strada aperta per formare legami sociali, provare empatia e condividere emozioni.

Oggi abbiamo a nostro favore la riscoperta dell’Educazione sentimentale e ci stiamo focalizzando sulla rivalutazione dell’Intelligenza emotiva ed infine apprendiamo che un terzo cervello sembra sia localizzato nel nostro cuore, il Cervello Cardiaco riconosciuto nel 1991 da Andrew Armour con una ricerca pionieristica sulla neurocardiologia.

La scoperta del dottor Armour ha dato un nuovo significato a ciò che è possibile e a ciò di cui siamo capaci in termini dei ruoli fisiologici rivestiti dal cuore e dal cervello, perché esiste una sofisticata forma di interazione tra i due. Anche nelle tradizioni spirituali il cuore esercita un influsso diretto sulla nostra personalità, la nostra vita quotidiana e la nostra capacità di fare scelte morali per distinguere fra il bene e il male, discriminando fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Quindi ben venga una fantasia letteraria che si basa sull’esperienza di una vita e la capacità di identificarsi con un’umanità in cerca di una soluzione positiva al degrado dell’ambiente nonché dei sentimenti umani.

Pietro Zocconali infatti, in qualità di Presidente Associazione Nazionale Sociologi (ANS) e come giornalista, scrive molti articoli interessanti ed un altro libro sull’argomento. Nato a Roma nel 1948 rappresenta lo svolgersi di una vita animata da una tipica curiosità che lo ha portato a fare carriera nel mondo sociologico anche attraverso innumerevoli viaggi, visitando quasi tutte le nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli anni ‘80 è stato anche docente di Cartografia e Topografia e da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate giornalistiche. La sua precedente pubblicazione è “Nel Presente, tra Presente e Presente, ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data” (BookSprint Edizioni 2014)

Franco Ferrarotti, prefatore del libro, è stato deputato, professore ordinario, Presidente Onorario dell’Associazione Nazionale Sociologi ANS, il primo e più noto dei sociologi italiani anche all’estero. Purtroppo da poco ci ha lasciato, ma la sua opera non ci ha abbandonato, avendo scritto ricerche e riflessioni sui problemi del mondo del lavoro e della società industriale e postindustriale, dei temi del potere e della sua gestione, della tematica dei giovani, della marginalità urbana e sociale, delle credenze religiose, delle migrazioni.

Nel libro infine segue l’introduzione della giornalista Annella Prisco, scrittrice e manager della cultura, Vice Presidente del “Centro Studi Michele Prisco”, figlia di Michele Prisco (uno dei più importanti scrittori della scena letteraria italiana del Novecento, insignito di svariati e rilevanti premi letterari tra cui due “Strega”).

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