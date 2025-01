“All’alba dell’imminente Futuro”, Convegno dell’ANS, presso il VII Municipio

L’Associazione Nazionale Sociologi ANS, in collaborazione con il VII Municipio del Comune di Roma, Martedì 4 febbraio 2025, alle ore 16.30, presso il VII Municipio di Roma, in Piazza di Cinecittà 11, IV Piano, “Sala rossa” (Metro A, fermata “Subaugusta”), ha organizzato il Convegno: “All’alba dell’imminente Futuro”. Una riflessione sociologica su opportunità e insidie (Cosa ci riserva il futuro: tra un secolo, tra un millennio, tra un milione di anni, …?).

Presiede e modera i lavori, Antonio Polifrone, sociologo. Con la preziosa presenza dell’Assessore alla Cultura, Riccardo Sbordoni, e della Consigliera del Municipio, Pasqualina Cocciolo. Riguardo le istituzioni, sono stati invitati ai lavori: Il Presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga; Il Presidente della Commissione Cultura del Municipio, Emiliano Cofano; Il Consigliere del Municipio, Marco Poli.

Presentazione dei lavori, Anna Maria Coramusi, sociologa, giornalista. Interventi di Massimo De Simoni, Presidente “Associazione Etica”; Carla Guidi, giornalista, curatrice di eventi culturali; Pietro Zocconali, Presidente nazionale Associazione Nazionale Sociologi, giornalista.

Nel corso dei lavori verrà presentato, in presenza dell’autore, Pietro Zocconali, il libro: “Nel Futuro tra Futuro e Futuro, ovvero quando diventeremo stelle”, testo che vanta la Prefazione di Franco Ferrarotti e l’Introduzione di Annella Prisco. In copertina: dipinto di Maria Lucia Biasini, Kairòs editori – 2024.

«Per aumentare le probabilità di far vivere e prosperare l’essere umano, il Governo Planetario, come affermato dalla nota speaker Tania Universini nel TGM – telegiornale mondiale, ha pensato di trasferire su quattro mondonavi circa quattro milioni di fortunati. Ogni mondonave è destinata a viaggiare nello spazio e a raggiungere un esopianeta tra i quattro prescelti, orbitanti attorno a quattro stelle ben individuate e relativamente vicine. I quattro esopianeti sono destinati ad ospitare i quattro gruppi di popolazione terrestre, i migranti interstellari protagonisti di questo gigantesco “exodus”.

Sono distanti dalla Terra circa 50 anni luce, e distanti tra loro circa cinque anni luce, come a formare un gigantesco tetraedro. Le mondonavi, da diverso tempo orbitanti attorno alla Terra morente, in orbite geostazionarie, sono attrezzate per una velocità di crociera di 500 milioni di km orari, circa la metà della velocità della luce, e sono destinate a viaggiare per circa cento anni prima di raggiungere le loro rispettive destinazioni….».

In questo libro sul futuro, tra scienza e fervida fantasia, l’autore tratta, dal punto di vista scientifico, di Astronomia, in particolare del Sistema Solare all’interno della Galassia Via Lattea. Si lascia poi andare, attraverso una serie di balzi nel tempo e nello spazio infinito, narrando del destino futuro dell’uomo, nelle varie ipotesi più o meno catastrofiche che vanno dalla sua scomparsa all’ascesa a stella di prima grandezza, attraverso esodi interstellari e intergalattici, che lo faranno vivere per sempre, padrone dell’universo.

Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate giornalistiche.

