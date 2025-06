All’Eur la Notte Bianca e tre giorni di eventi

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno in viale Europa si darà il benvenuto all’estate con una tre giorni di eventi, tra cui la Notte Bianca dell’Eur (21 giugno), per accogliere cittadini e turisti in città.

Appuntamenti e spettacoli gratuiti, organizzati dal Municipio IX Roma Eur in collaborazione con U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzazione Eventi e grazie alla collaborazione di imprenditori locali e associazioni attive sul territorio. Un weekend di festa dalle atmosfere estive, con negozi aperti e strade chiuse al traffico. Il tutto coordinato dall’amministrazione sotto l’effigie di Eur District, primo brand municipale lanciato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori.

Un’idea nata guardando a città come Londra, Berlino, Parigi, per dar valore a realtà commerciali e artistiche, ma anche al mondo della notte e ai tanti grandi eventi che ogni sera animeranno il IX Municipio per il periodo più caldo dell’anno. La Notte Bianca dell’Eur è dunque la porta d’accesso all’estate 2025 per gli abitanti di un quartiere che Di Salvo e Gregori hanno spesso definito come “storicamente contemporaneo”, proiettandolo verso un’immagine più attuale ed europea.

Numerosi gli ospiti attesi, da Diana Del Bufalo e gli ANIMEniacs, passando per i saluti di Imma Battaglia e Eva Grimaldi, poi Briga, Noemi, Miriam Galanti, Luis Capasso, Alma Manera e Vera Dragone, ma anche le performance di Effetto Domino, poi Vybes e tanti altri giovani talenti emergenti.

La Notte Bianca dell’Eur è anche l’occasione per promuovere messaggi sociali importanti, come quello contro la violenza di genere, divulgato grazie a un flash mob per iniziativa della Commissione Pari Opportunità del municipio, presieduta dalla presidente Paola Vaccari. Una grande panchina di colore rosso realizzata e omaggiata dall’imprenditore Umberto Iandolo, sarà mnemonica scenografia del palco naturale allestito sulla scalinata di San Pietro e Paolo (Scalea Carlo Mosca), dove si svolgeranno la maggior parte delle performance dal vivo, orchestrate dalla direzione artistica di Raoul Morandi, assistito dalla conduzione di Anna Nori, Riccardo Zianna, Francesca Testasecca e Paciullo.

Dal 20 al 22 giugno avrà luogo in viale America, adiacente la Piscina delle Rose, “Fiera Birra Eur – Festival della Birra Artigianale”. Nella medesima zona, sarà allestito il Villaggio dello Sport by Cisalfa, con attività sportive e ludiche dedicate ai bambini.

Nella giornata del 21 giugno su viale Europa, altezza Largo Apollinaire, sarà attivo il Villaggio delle Fiamme Oro, in cui saranno accolti gli atleti olimpici per le dimostrazioni di lotta e autodifesa su ring e tatami. Nel contempo, a partire dal 20 giugno con premiazione finale il 21 giugno sulla scalinata, il Parco Centrale dell’Eur sarà teatro dell’Eur Music Contest, concorso nazionale canoro collegato alla Festa della Musica a cui la Notte Bianca è legata.

Durante la serata spazio anche alla moda, con i quadri a cura di stilisti e maison Sandra Luffarelli, Magda Feleppa Gioielli, Chic Bon Bon, Luigi Borbone, Istituto Leon Battista Alberti, Atelier Sposa Pina Grasso, Natalia Onofre, Anna Bruna Moda e Flavio Filippi Couture. Hair style e make up a cura di I Sargassi e Face place by Pablo Gil Cagnè.

La Notte Bianca dell’Eur è realizzata con il sostegno di: Eur Spa, Ama, Polizia Locale IX Gruppo, Croce Rossa, Protezione Civile, Ninfeo, ZeroCento, Neon, Carpoint, Cisalfa, Elite, Baxet, Room 26, Duracell, Euroma 2, Ravo Italia, Pret Medica, Eur Social Park, Fiesta, Cinecittà World, Hilton Rome Eur La Lama, Gruppo Gabrielli, Dabliu Fitness & Sport Club, Mirko Marini Osteopatia, Aquamed, Engel&Volkers, Gregor e AllRound. Hair style e make up I Sargassi, Face place by Pablo Gil Cagné. Si ringraziano i media partner: radio RID 96.8, Eur Inside e la community We Are Roma.

Scarica la LOCANDINA con il PROGRAMMA.

Le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico

Sul versante della viabilità, già da giovedì 19 giugno saranno in vigore divieti di fermata e sosta in via del Giordano, piazzale Santi Pietro e Paolo, viale Tupini e viale Europa. Dalla mezzanotte del 20 giugno, i divieti si estenderanno a largo Apollinaire e viale Europa, tra viale Beethoven e viale Tupini.

Dalla mezzanotte del 21 giugno alle 10 del 22 giugno, saranno chiuse al traffico viale Europa da Viale Tupini a viale Beethoven; viale Pasteur da largo Apollinaire a viale America; viale America da viale Pasteur a viale Tupini e la complanare da viale Beethoven a viale Pasteur; largo Apollinaire; viale Tupini, da piazza Gandhi a largo Ataturk.

In viale America, in base alle giornate saranno in vigore diverse discipline di viabilità.

Dalla mezzanotte del 19 giugno alla mezzanotte del 22 giugno, il divieto di fermata e il divieto di transito saranno in vigore nel tratto da viale Beethoven a viale Pasteur. Dalla mezzanotte del 21 giugno alle 10 del 22 giugno,viale America sarà chiuso al traffico anche da viale Pasteur a viale Tupini.

Per tutta la giornata del 23 giugno a partire dalla mezzanotte, su viale America il transito e la sosta saranno vietati nel tratto da viale Beethoven a viale Pasteur.

Ulteriori aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

