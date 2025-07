Alta Moda a Roma, come cambia la viabilità

Tre giorni di eventi, tra il 12 e il 15 luglio, all’insegna dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana.

Le sfilate, patrocinate e realizzate in sinergia con l’Amministrazione capitolina, si svolgeranno in via Veneto, ai Fori Imperiali e a Castel Sant’Angelo. Per lasciare spazio alle tre sfilate, saranno necessarie chiusure al traffico e modifiche per il trasporto pubblico.

Sabato 12 luglio, il primo appuntamento, in via Veneto.

Per consentire gli allestimenti, lo svolgimento dell’evento e lo smontaggio delle strutture, dalla mezzanotte tra venerdì e sabato e sino alle 7 di domenica verrà chiusa al traffico via Veneto tra Porta Pinciana e via Boncompagni.

Modifiche di percorso per le linee 52, 53, 61, 100, 150F, 160, 590, C3, nMa e n201. Disattivate due fermate in via Veneto (70604 – 70855) e una in via Pinciana (82718).

Secondo appuntamento con le sfilate nella serata di lunedì 14 luglio, dalle 18 alle 22. Saranno possibili temporanei fermi a vista o deviazioni per le linee 51, 75, 85, 87, 117 e 118.

Gran finale martedì 15 luglio, con la sfilata di Alta Sartoria nell’area antistante Castel Sant’Angelo, dalle 18 alle 21.30.

Negli stessi orari potranno essere deviate o limitate le linee bus 23, 34, 40, 46, 62, 64, 98, 115, 280, 870, 881 e 916. Sarà disattivata la fermata sul lungotevere Tor di Nona all’altezza di via del Mastro (73127).

Notizia in aggiornamento su Roma Servizi per la Mobilità .

