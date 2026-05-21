Altalene e scivoli ridisegnano il Parco Achille Grandi

Un’area giochi completamente nuova per restituire lo spazio ai bambini e alle famiglie, trasformando un semplice lembo di erba urbana in un vero e proprio punto di aggregazione sociale di quartiere.

Lunedì prossimo si apriranno ufficialmente i cantieri all’interno del Parco Achille Grandi, il polmone verde schiacciato tra la via Collatina e la via Prenestina.

L’intervento, curato e pianificato nei dettagli dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, mira a rifondare l’offerta ludica di una porzione di città storicamente affamata di spazi pubblici sicuri, accoglienti e attrezzati.

Il progetto prevede una totale riscrittura dell’area. Al centro della nuova fisionomia del parco ci sarà la sicurezza: l’intera superficie ludica sarà infatti rivestita da una moderna pavimentazione antitrauma in gomma, indispensabile per attutire i giochi e le corse dei più piccoli.

Sopra questa base protettiva verranno installate due nuove altalene multi-seduta, due scivoli di ultima generazione e una serie di attrazioni didattiche all’aperto.

Il tutto sarà incorniciato da nuove panchine e arredi urbani, pensati per favorire la sosta dei genitori e degli anziani del quartiere, incentivando la socialità di prossimità.

L’intervento al Parco Grandi non rappresenta una goccia nel deserto, ma si inserisce in un più ampio disegno strategico che sta interessando a macchia d’olio l’intera mappa cittadina, dalle zone centrali alle periferie storiche.

Fino ad oggi sono ben 125 i parchi gioco riqualificati da zero o profondamente ristrutturati dall’amministrazione, un numero che testimonia la volontà di rimettere i servizi di quartiere al centro dell’azione municipale.

“Il diritto al verde significa prima di tutto diritto alla salute e alla socialità”, ha commentato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, sottolineando come la capillarità di questi interventi punti a rendere fruibili gli spazi pubblici per tutti i romani.

Nello stesso quadrante, peraltro, le novità non si fermano all’infanzia. L’assessorato ha infatti confermato lo sblocco di un secondo e atteso cantiere che sorgerà a breve in via Herbert Spencer.

In questo caso, lo spazio sarà interamente dedicato agli adulti, ai giovani e agli amanti dello sport all’aria aperta, grazie alla nascita di un’area fitness pubblica attrezzata per l’allenamento calistenico e cardio.

L’intera operazione territoriale è sostenuta da una fetta consistente di un macro-appalto capitolino per la manutenzione straordinaria e le nuove realizzazioni, che mette sul piatto un finanziamento complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

Fondi che l’Amministrazione ha scelto di tradurre in ventiquattro nuove oasi ludiche e sportive sparse per i vari municipi, per riaccendere la vita di quartiere partendo dal benessere e dal tempo libero.

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