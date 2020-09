Ama: Eventi al Verano per i 150 anni di Roma Capitale

AMA – Cimiteri Capitolini ha predisposto un ricco programma culturale, 74 le iniziative organizzate per un totale di 21 giorni dedicati agli eventi culturali con 4 eventi speciali, che si svolgeranno tutti i week end dal 19 settembre al 22 novembre al Verano, il Cimitero Monumentale della Capitale, e che si intensificheranno in occasione del Progetto Accoglienza, il tradizionale appuntamento dedicato alla commemorazione dei Defunti. Per tutti gli eventi la partecipazione è gratuita e solo su prenotazione..

SETTEMBRE

Il primo grande evento è previsto sabato 19 e domenica 20 in occasione dei 150 di Roma Capitale: un tour storico tra monumenti e sepolcri dei protagonisti dell’impresa risorgimentale e della ridefinizione urbanistica e artistica della nostra città. Il Monumento ai caduti per la liberazione di Roma farà inoltre da palcoscenico per la lettura recitata tratta dal racconto Le tre capitali di Edmondo De Amicis, testimone della breccia di Porta Pia. Sabato 26 e domenica 27 prenderanno il via i tour organizzati, le passeggiate tra i ricordi: 11 itinerari standard nei quali i visitatori potranno scoprire le arti – dalla pittura alla scultura, dall’architettura alla poesia – e dei monumenti funebri di personaggi illustri: figure storiche, autori della letteratura, del teatro, della musica e del cinema italiani. Il tutto nella suggestiva cornice naturalistica che avvolge le tombe e i viali. Questi tour sono previsti anche ad ottobre e novembre.

OTTOBRE

Seguirà il 24 ottobre l’inaugurazione dell’itinerario speciale Le 7 arti al Verano che viene proposto con 3 diverse modalità di fruizione: come tour guidato, sia in versione completa che con percorso ridotto e accessibile, privo di scale e di altre barriere; come tour virtuale con la proiezione in anteprima nella Sala Mater Admirabilis del Verano di 1 documentario inedito prodotto da AMA, che sarà successivamente visionabile sul canale youtube dedicato “AMA. La cultura al Verano”, come tours “autogestiti” dai visitatori grazie all’ausilio di 2 APP per dispositivi mobili, che vengono presentate per la prima volta in questa occasione, e che operano sulla piattaforma ARTour di ASCE (Associazione dei cimiteri storici europei) di cui AMA è membro unitamente ai principali cimiteri monumentali italiani aderenti a Utilitalia-Sefit. Le 2 guide mobili, ciascuna delle quali avrà circa 100 tappe georeferenziate e illustrate con testi e immagini, sono dedicate una agli artisti di cinema, teatro, musica e spettacolo; l’altra all’arte e all’architettura. Il 25 ottobre, che coincide con la giornata conclusiva della Festa del Cinema di Roma, l’evento speciale è dedicato alla celebrazione dell’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi e di quella di Federico Fellini, suo fedele amico di set e di vita, attraverso la visita ad hoc Alberto e i suoi amici e le letture recitate di testimonianze e ricordi.

NOVEMBRE

Sabato 21 e domenica 22 novembre, in occasione degli anniversari della nascita di Maria Montessori (1870) e Gianni Rodari (1920) sarà organizzata una visita speciale in ricordo delle due eccellenze italiane nel campo della pedagogia, dell’educazione e della letteratura per l’infanzia.

Tutte le info (programma dettagliato degli eventi; mappe degli itinerari; approfondimenti biografici e fotogallery; brochure degli itinerari e anche le Regole anti-contagio Covid 19 da rispettare per accedere e visitare in sicurezza i Cimiteri Capitolini) e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.cimitericapitolini.it e sulla WEB APP visite.cimitericapitolini.it.