“Ama il tuo quartiere” 12 e 13 settembre

Sabato 12 e domenica 13 settembre nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

A disposizione dei cittadini vengono allestite postazioni nei Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelli del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili .

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