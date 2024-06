AMA il tuo quartiere, Sabato 15 e Domenica 16 giugno

Ama organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, raccolte straordinarie per disfarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Sabato 15 e domenica 16 giugno le raccolte si effettueranno nei Raccolte nei Municipi II, III, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Municipio II, sabato 15

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Legno, Metallo, Ingombranti, Sfalci e Potature, Raee

Municipio III, domenica 16

Via Emilio Teza (parcheggio lato Via Tor S. Giovanni)

Ingombranti, Legno, Raee

Municipio V, domenica 16

Via dell’Incoronata (angolo viale Alessandrino)

Ingombranti, Legno, Metalli, Raee

Municipio VI, sabato 15

Largo Gennaro Boltri

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio X, sabato 15

Via Castello Tesino (retro distributore)

Via dell’Idroscalo angolo via Ebridi

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio XII, sabato 15

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio XIII, domenica 16

Via Ponzone

Legno, Ingombranti, Raee

Municipio XIV, domenica 16

Via Superga (Tragliatella)

Legno, Ingombranti, Raee

Municipio XV, sabato 15

Via Marino Dalmonte (Cesano)

Via di Santa Cornelia

legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature

Verifica sempre postazioni, orari e rifiuti conferibili su raccolta gratuita di rifiuti ingombranti e particolari .

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙