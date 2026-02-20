“Ama il tuo quartiere” sabato 21 febbraio

Sabato 21 febbraio, nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA, in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 7 le postazioni a disposizione dei romani, allestite nei municipi III, V, VII, VIII, IX, X, e XIV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie), accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc .), sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30 . I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Per info sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili, si può consultare il sito www.amaroma.it, l’app Ama Roma (disponibile su App Store e Google Play), il canale whatsapp Ama ( www.amaroma.it/whatsapp/ ) e la pagina Instagram @amaspaofficial.

