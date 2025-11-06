“Ama il tuo quartiere”, sabato 8 novembre tornano le giornate del riciclo

Un sabato dedicato all’ambiente e al decoro urbano. Torna sabato 8 novembre l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai, pensata per permettere ai cittadini di liberarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in modo corretto.

L’iniziativa coinvolgerà i Municipi I, V, IX, X e XI, dove saranno allestite postazioni dedicate alla raccolta straordinaria dalle 8 alle 12.30.

Un’occasione per disfarsi di tutto ciò che non può finire nei cassonetti: mobili, legno, metallo, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, monitor, TV, computer, lampade al neon, batterie al piombo, toner, vernici, solventi, oltre a sfalci, potature e abiti usati.

Municipio I

Piazzale Vittorio

Raccolta di legno, ingombranti, metalli, Raee (rifiuti elettronici), sfalci e potature, tessili e abiti usati.

Municipio V

Piazzale Pino Pascali

Stessi materiali conferibili: legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci, potature, tessili e abiti usati.

Municipio IX

Via Ignazio Silone

Legno, metallo, ingombranti, apparecchi elettronici, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio X

Via Castello Tesino (retro distributore)

Via dell’Idroscalo (angolo via Ebridi)

Due postazioni per raccogliere legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili e abiti usati.

Municipio XI

Lungotevere della Magliana (civici 118-132)

Raccolta di legno, metallo, ingombranti, apparecchi elettronici, sfalci e potature, tessili e abiti usati.

