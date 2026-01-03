Ama, stabilizzati 250 operatori: rinforzi strutturali dopo il Giubileo

Si chiude con una notizia positiva per il mondo del lavoro romano l’ultima tornata di selezioni di Ama S.p.A. Grazie a un accordo siglato con le sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL e FIADEL), la municipalizzata dei rifiuti non si fermerà alle 100 assunzioni inizialmente previste: lo scorrimento della graduatoria porterà in organico un totale di 250 nuovi operatori ecologici, tutti con contratto a tempo indeterminato.

Valorizzazione dell’esperienza “sul campo”

Il criterio alla base della scelta del Campidoglio e di Ama è chiaro: non disperdere la professionalità di chi ha prestato servizio a tempo determinato durante l’anno del Giubileo.

Continuità operativa: Molti dei nuovi assunti hanno già lavorato tra le strade della Capitale durante i mesi di massima affluenza turistica, acquisendo una formazione specifica che ora viene messa a sistema.

Efficientamento: L’ingresso di queste risorse permetterà di coprire il turnover aziendale, garantendo squadre complete per i servizi di spazzamento e raccolta.

Le parole del Sindaco e della Governance Ama

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha espresso soddisfazione per l’esito della trattativa: «Il Giubileo è stato una prova superata positivamente dalla città. Proseguiamo nell’opera di efficientamento dell’azienda valorizzando risorse che hanno già dimostrato il proprio valore».

Sulla stessa linea il Presidente di Ama, Bruno Manzi, che sottolinea come il piano assunzionale 2026 sia fondamentale per garantire la stabilità dei servizi: «Con l’inserimento stabile di questi lavoratori garantiamo la copertura del turnover e diamo una prospettiva certa a chi si è impegnato nei mesi scorsi».

Prospettive per il 2026

L’inquadramento delle nuove risorse inizierà già nelle prime settimane dell’anno. Questo innesto di personale è considerato vitale per mantenere gli standard di pulizia raggiunti e per gestire le nuove sfide della raccolta differenziata in città, ora che la pressione dei flussi giubilari è rientrata ma la necessità di decoro resta alta.

