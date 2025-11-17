Anzio, fermati con oltre mille dosi di droga: arrestati due pusher di Aprilia e Nettuno

Blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio nelle aree di Anzio e Nettuno.

L’operazione, mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha portato all’arresto in flagranza di reato di una 25enne di Aprilia e di un 39enne di Nettuno, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Il controllo in centro città

La scena si è consumata in una via centrale di Anzio, dove i militari hanno fermato due auto a noleggio: una Citroën C3 guidata dalla giovane e una Lancia Y condotta dal 39enne.

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno notato un dettaglio sospetto: l’uomo, in videochiamata con la donna fermata poco prima, le stava dando istruzioni per liberarsi di un pacchetto, invitandola a lanciarlo dal finestrino.

Il pacchetto e la scoperta

La 25enne ha provato a disfarsi dell’oggetto, ma il pacco è stato subito recuperato dai militari. Al suo interno, la scoperta:

900 dosi di crack (circa 300 grammi)

100 dosi di cocaina (circa 60 grammi)

60 dosi di hashish (circa 270 grammi)

360 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto

Dopo le formalità di rito, la giovane è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, mentre il 39enne è stato associato alla Casa Circondariale di Velletri

