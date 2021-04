Aperto nuovo McDonald’s in via Tor Tre Teste

Ieri, giovedì 29 aprile 2021 in via di Tor Tre Teste è stato inaugurato un nuovo punto McDonald’s. Il ristorante è in prossimità dell’intersezione con la via Casilina e del Policlinico Casilino e della fermata metro C Torre Spaccata.

Nella nuova struttura lavorano una cinquantina di persone. Dotato di 127 posti interno-esterno, è completo di corsia McDrive, servizio che consente di ordinare, pagare e ricevere l’ordine dalla propria auto, e di McCafé per degustare un caffè e soft drink ed altro. Presenti anche i chioschi digitali per l’ordine self-service.

Per ora il ristorante, pratica asporto da lunedì a domenica, dalle 7 alle 22. Gli ingressi sono contingentati. Con il servizio McDrive, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 22, la presa dell’ordine avviene in sicurezza per interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti. Disponibile il servizio McDelivery, con consegna dell’ordine a domicilio senza contatto (disponibile 7 giorni su 7).

Nello stesso edificio compare la sagoma di un supermercato Eurospin. Aspettando il print Tor Tre Teste si richiede una nuova accessibilità del quartiere alla metro C in quanto via dei Colombi è disastrata e si allunga il tragitto del 556.