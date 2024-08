Aree ludiche, ok della Giunta ad altri 25 progetti

Via libera della Giunta alle procedure per la realizzazione di 25 nuove aree ludiche e fitness in 9 municipi.

Approvata la delibera, promossa dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, che prevede la realizzazione di 13 aree ludiche, 12 fitness, 4 playground e 1 area cani. Investimento complessivo stimato: oltre 2,3 milioni di euro. Si tratta in gran parte di nuove strutture con altre che saranno completamente riqualificate.

“Siamo stati impegnati fin dal primo giorno nel moltiplicare e nel rendere più fruibili le aree verdi della città. In questi due anni e mezzo abbiamo realizzato o completamente riqualificato quasi 100 aree ludiche e una trentina di aree fitness che garantiscono ai più piccoli come agli adulti di avere più spazi all’aria aperta e di godersi davvero il tanto verde della nostra città.

Sono anche la vitalità dei giardini e dei parchi, la diffusione degli spazi culturali e i luoghi di aggregazione sociale a fare la differenza nella qualità della vita dei cittadini e noi stiamo investendo tanto in tutti i nostri quartieri, a partire da quelli meno centrali” commenta il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Grazie al grande impegno di progettazione e programmazione dei tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, che ringrazio, l’Amministrazione è in grado di avere un quadro preciso degli interventi da realizzare nel 2025.

Si tratta per la maggior parte di aree gioco e fitness che saranno create ex novo in zone oggi prive di queste attrezzature, anche grazie a indicazioni della cittadinanza, che renderanno parchi e giardini più attrattivi per i piccoli e per coloro che amano fare attività sportiva all’aperto. Si aggiunge un importante tassello al lavoro mirato a rendere sempre più accoglienti le aree verdi della città per le quali sono stati destinati consistenti finanziamenti” dichiara l’Assessora Sabrina Alfonsi.

Le aree interessate:

Ecco dove saranno realizzati gli interventi previsti dalla delibera e dei quali, entro l’anno, saranno concluse le progettazioni definitive per procedere con i lavori nel 2025.

– Al Parco della Resistenza, nel Municipio I, sarà realizzata un’area fitness con il rifacimento della pavimentazione.

– Parco Virgiliano, nel Municipio II, è prevista una nuova area fitness.

– Quattro gli interventi previsti nel Municipio IV: nel Parco Andrea Campagna è prevista la realizzazione di un’area ludica sviluppata sul tema del viaggio e della pavimentazione antitrauma; a Villa Fassini l’allestimento di un’area fitness pensata come vera palestra all’aperto; al Parco Aldo Tozzetti la realizzazione di un’area ludica sul tema dell’alimentazione con relativa pavimentazione antitrauma e recinzione e al Parco Nuovo Auspicio sarà allestito un nuovo playground.

– A via Herbert Spencer, nel Municipio V, sarà realizzata un’area fitness con pavimentazione antishock.

Nel Municipio VI sono sette gli interventi previsti: al Parco Luigi Gastinelli sarà realizzata un’area ludica sul tema della fattoria e la pavimentazione in gomma antitrauma; al Parco Peppino Impastato saranno realizzate due aree fitness progettate come tappe di un percorso di running e integrate con il playground esistente; al Parco Leonardo Sinisgalli sarà realizzata un’area fitness in prossimità del vicino Parco Gastinelli al quale è previsto un collegamento ciclopedonale; al Parco Pietro Belon sarà realizzata un’area ludica sul tema delle arti e un playground multifunzione per basket e pallavolo con pavimentazione speciale.

A Via delle Cincie verrà allestita un’area fitness con ampia struttura tipo workout che integra attrezzi per sollevamenti, panca addominali, bici per lo spinning e un attrezzo per il crossfit su nuova pavimentazione antitrauma e manto erboso; una nuova area giochi con pavimentazione antitrauma sarà realizzata in Via dell’Archeologia, nella zona nord del parco, dove saranno creati due passaggi pedonali protetti e la recinzione dell’area.

A Via Giovanni Duprè è prevista la completa riqualificazione dell’area ludica esistente, della pavimentazione e il rifacimento di un piccolo playground, mentre sarà realizzata una nuova area fitness.

– Nel Municipio VII sono cinque gli interventi previsti: al Parco Santarelli sarà realizzata un’area ludica sul tema dell’astronomia e dei pianeti; al Parco Salvator Allende sarà realizzata un’area ludica sul tema della vita sottomarina e una nuova area fitness entrambe dotate di pavimentazione antitrauma. Saranno, inoltre, realizzati un playground attrezzato per il basket e la pallavolo e un’area cani di grandi dimensioni (circa 3.500 mq) divisa in due parti dove saranno installate due fontane e le relative recinzioni con cancelli.

Al Parco della Caffarella saranno allestiti un’area fitness e un playground con un’area per il ping pong attrezzata con due tavoli; Al Parco dei Fauni è previsto il rifacimento dell’area ludica esistente con relativa pavimentazione in gomma colata; a Via Sannio verrà realizzata un’area fitness attrezzata con una struttura workout.

– Nel Municipio VIII, al parco Robert Scott, verrà interamente riqualificata l’area ludica esistente e saranno realizzati un parco giochi per i più piccoli e un’area fitness con relativa pavimentazione antitrauma.

– Nel Municipio IX sono tre gli interventi previsti: a Eur Papillo sarà realizzata una grande area ludica e la recinzione metallica. Al Parco di Decima sarà realizzata un’area ludica sul tema del giardino musicale con la sistemazione della pavimentazione in gomma e delle superfici a prato. A Via Carlo Avolio sarà realizzata un’area ludica sul tema della giungla.

Infine, sono due gli interventi nel Municipio XII dove, a Via Ettore Rolli, saranno installate alcune attrezzature per il fitness e a Villa Pamphilj, nella zona vicina a Via del Bel Respiro, saranno completamente sostituite le attrezzature fitness esistenti in prossimità dei percorsi pedonali.

