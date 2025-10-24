Arriva l’ok della giunta Capitolina, alla delibera per l’aumento del costo orario del servizio OEPAC

La Giunta Capitolina ha dato oggi il via libera alla delibera per l’aumento del costo orario del servizio OEPAC, quello che garantisce ogni giorno nelle scuole romane il sostegno all’inclusione, all’autonomia e alla comunicazione per bambini e bambine con disabilità.

L’adeguamento arriva in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, che ha introdotto un nuovo scaglione per l’adeguamento del costo del lavoro.

Con questo atto, Roma Capitale incrementa ulteriormente le risorse destinate al servizio, confermando l’impegno non solo a tutela dell’assistenza fornita agli alunni, ma anche a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno garantiscono presenza e continuità nelle aule.

“Fin dal nostro insediamento – ha spiegato l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli – abbiamo preso un impegno preciso: migliorare la qualità del servizio per i bambini e le bambine che ne fruiscono, e al tempo stesso garantire migliori condizioni lavorative agli operatori e alle operatrici. In questi anni abbiamo compiuto passi avanti significativi, vere e proprie piccole rivoluzioni, che hanno cambiato il modello di erogazione e costruito una strategia complessiva a vantaggio di tutti”.

Un impegno che il Campidoglio porta avanti quasi in solitudine, come ricorda la stessa Pratelli:

“Continuiamo a investire con convinzione sul servizio, anche se le risorse comunali ne coprono la quasi totalità. Basti pensare a una spesa di oltre 90 milioni di euro l’anno, a fronte di un contributo statale di soli 4 milioni”.

Il nuovo adeguamento rappresenta dunque un passo ulteriore nella direzione di un sistema scolastico più equo, accessibile e stabile, dove il diritto all’inclusione si traduce anche nel riconoscimento del lavoro quotidiano di centinaia di operatrici e operatori.

