As Roma, pronto il riscatto di Angelino: ecco il primo acquisto, nella nuova era targata Ghisolfi

Angelino è pronto a diventare il primo acquisto ufficiale della Roma nella nuova era targata Ghisolfi. Il terzino spagnolo verrà riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro e firmerà un contratto di 5 anni con i giallorossi.

Un’operazione attesa e necessaria:

L’arrivo di Angelino era già nell’aria da diverse settimane e rappresenta un’operazione fondamentale per il restyling del reparto terzini della Roma.

Con Spinazzola nuovamente infortunato e in scadenza e Kristensen destinato al ritorno in Inghilterra, la Roma necessitava di rinforzi di qualità su entrambe le fasce.

Le qualità di Angelino:

Angelino ha convinto De Rossi con le sue prestazioni in questa stagione, nonostante alcuni errori. Lo spagnolo è infatti il miglior terzino della Roma per quanto riguarda i cross riusciti, con una percentuale del 34%, che lo proietta al quarto posto in tutta la Serie A.

Non solo Angelino: la Roma cerca altri rinforzi

Oltre ad Angelino, la Roma è a caccia di un altro terzino sinistro. Per quanto riguarda il terzino destro, Celik potrebbe restare se non dovessero arrivare offerte adeguate. Il futuro di Karsdorp, invece, è ancora incerto.

Un mercato vivace per la Roma:

L’acquisto di Angelino è solo il primo tassello del mercato della Roma, che si preannuncia vivace.

Obiettivo: tornare a competere per i vertici

La Roma, vuole tornare a competere per i vertici del calcio italiano e europeo. L’acquisto di Angelino è un primo passo in questa direzione, ma serviranno altri rinforzi di peso per raggiungere gli obiettivi prefissati.

