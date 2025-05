ASL Roma 3, Il 25/05 con Open Day “Le Rose di Maggio” screening gratuiti

La ASL Roma 3 organizza per domenica 25 maggio l’edizione 2025 dell’Open Day “Le Rose di Maggio”, dedicato alla prevenzione e alla lotta ai tumori.

Dalle 9 alle 18 presso la Casa della Salute di Ostia (Lungomare Toscanelli 230), il Poliambulatorio di Fiumicino (Via Coni Zugna 173) e il Poliambulatorio di Roma (Via Ramazzini 15) saranno messi a disposizione screening gratuiti per i cittadini appartenenti alla ASL Roma 3.

Nello specifico sarà possibile effettuare lo screening del colon-retto (per uomini e donne tra i 50 e 74 anni), della cervice (donne tra i 25 e 64 anni) e mammella (donne tra i 50 e 74 anni).

Saranno possibili anche prelievi per lo screening dell’Epatite C per i nati tra il 1969 e il 1989. L’accesso all’Open Day è libero, non è richiesta alcuna prenotazione e interesserà le sedi più conosciute dell’azienda in tre aree differenti del territorio.

Contestualmente saranno offerti, sempre gratuitamente, dal personale medico consulenze, consigli e informazioni utili per adottare stili di vita più salutari in base anche all’età delle singole persone.

“Proseguiamo con soddisfazione e costanza la nostra attività di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori – spiega Maria Rita Noviello, Responsabile UOSD Screening, Promozione della Salute, Stili di Vita ASL Roma 3 – Gli Open Day sono uno degli strumenti più efficaci sui quali contare nel nostro impegno e che ci consentono di essere sempre più vicini alle persone con lo straordinario lavoro di informazione e monitoraggio del nostro personale, attento e presente all’interno del vasto territorio della nostra azienda.

E’ di fondamentale importanza che i cittadini comprendano il grande valore della diagnosi precoce per arrivare all’individuazione del percorso terapeutico. Il nostro impegno in tal senso ha sempre avuto una chiara risposta da parte dell’utenza. I dati raccolti ci raccontano un importante aumento in percentuale degli screening di tutti e tre i principali tumori”.

“Rendere più agevole e a portata di mano l’accesso alla profilassi stimola le persone ad effettuare controlli più regolari. Ci affidiamo inoltre ai medici di base il cui supporto ci aiuta a garantire la forza della proposta di assistenza e guida nel percorso di tutela e difesa della salute di tutti”, conclude Maria Rita Noviello.

