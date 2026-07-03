Assemblea pubblica ad Albano su: 𝗟’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮, 𝗶 𝗹𝗮𝗴𝗵𝗶, 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗔𝗖𝗘𝗔 𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻i

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟰 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬, 𝗮𝗱 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗻𝗼 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗦𝗮𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶, 𝗶𝗻 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝟭, si terrà un’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 sul tema: 𝗟’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮, 𝗶 𝗹𝗮𝗴𝗵𝗶, 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗔𝗖𝗘𝗔 𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶.

L’incontro sarà tramesso anche in diretta streaming.

Si discuterà del 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗔𝗰𝗾𝘂𝗲 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗮𝘅𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗼𝗺𝗯𝗮 e dei possibili rischi per la falda idrica dei Colli Albani, già in sofferenza da anni. La prossima udienza decisiva è fissata per il 4 novembre 2026.

5 Comuni dei Castelli (Albano capofila), più Ardea e Pomezia, si stanno per costituire al fianco delle associazioni che affermano: “Una domanda riguarda tutti: 𝗲̀ 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗻𝗻𝗶 𝗹’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗳𝗳𝗿𝗲𝗱𝗱𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗼𝗯𝗯𝘆 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶

L’Assemblea pubblica sarà solo la prima tappa di un percorso pubblico di informazione e mobilitazione. Le prossime assemblee sono previste a:

𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗳𝗼, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗡𝗲𝗺𝗶, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟴 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗼, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗔𝗿𝗱𝗲𝗮, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗣𝗼𝗺𝗲𝘇𝗶𝗮, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲

Associazione Salute Ambiente Albano

Associazione Pavona per la Tutela della Salute

Comitato di Quartiere Roma 2 di Pomezia

Associazione Latium Vetus APS

Associazione Grottaferrata Sostenibile

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