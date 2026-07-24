Assestamento di bilancio, Gualtieri gioca la partita decisiva: lavori a oltranza in Assemblea Capitolina

Ha preso ufficialmente il via, con la prima convocazione dell’Aula Giulio Cesare nella fascia 10:00-18:00, la serrata maratona del Consiglio comunale di Roma Capitale.

L’obiettivo dell’amministrazione è blindare e approvare l’assestamento di bilancio entro la scadenza perentoria di fine mese, fissata per il 31 luglio.

L’apertura dei lavori è dedicata all’illustrazione dello schema generale della manovra finanziaria e al voto su due prime e rilevanti delibere di variazione contabile.

La mappa delle risorse: manutenzioni, caro energia e trasporti

I numeri inseriti nella variazione delineano le priorità d’intervento della giunta per il corrente anno e per il prossimo biennio:

Edilizia Residenziale Pubblica (Erp): la fetta più consistente della manovra è riservata al patrimonio abitativo, con uno stanziamento di 57 milioni di euro destinati alle manutenzioni straordinarie degli alloggi popolari (17 milioni sul bilancio 2026, seguiti da 20 milioni sia per il 2027 che per il 2028);

Immobili non Erp: per gli altri edifici di proprietà comunale vengono messi a bilancio 24 milioni complessivi (9 milioni per l’anno in corso e 15 per il 2027);

Utenze ed energia: stanziati 13,5 milioni aggiuntivi per compensare l’impatto dei rincari energetici nella conduzione del patrimonio municipale;

Sicurezza metropolitana: messi al sicuro i presidi di sorveglianza antincendio e la gestione delle emergenze lungo le linee A e B della metropolitana, con un impegno di 6,7 milioni nel 2026 e 6,9 milioni sia nel 2027 che nel 2028;

Verde e infrastrutture: a completare la manovra figurano 17 milioni extra per le alberature e le aree verdi nel biennio 2027-2028, oltre ai finanziamenti per sbloccare e velocizzare opere chiave nel Municipio X, tra cui la cassa di espansione di Madonnetta a Casalpalocco, il cantiere del Parco del Mare a Ostia e gli interventi per il Ponte della Scafa.

Calendario blindato: commissioni fermi fino al 31 luglio

Dopo il passaggio preliminare di oggi, la discussione sul documento generale, l’esame dei sub-emendamenti e le votazioni sugli ordini del giorno entreranno nella fase calda a partire da lunedì 27 luglio.

Per cinque giorni consecutivi, fino a venerdì 31 luglio, l’Assemblea lavorerà a spron battuto con sedute giornaliere ad oltranza dalle 10:00 alle 18:00.

Per concentrare la massima forza politica e tecnica sul documento contabile, l’attività delle commissioni consiliari ordinarie viene temporaneamente sospesa, fatta eccezione per la Commissione Bilancio, chiamata a garantire il supporto costante ai lavori dell’Aula Giulio Cesare.

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